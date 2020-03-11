Шмыгаль рассказал, ограничат ли передвижение внутри Украины из-за коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас для предотвращения распространения в Украине коронавируса не вводят ограничения на передвижение внутри страны. Однако в будущем такое ограничение могут ввести.

"Что касается ограничений в передвижениях внутри страны – это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого потребует ситуация в будущем, этот шаг возможен. Но это, надеюсь, далекое будущее и, надеюсь, что мы к нему не будем доходить благодаря тем мерам, которые предпринимаем сейчас", – рассказал Шмыгаль на брифинге 11 марта.

Внимание По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Он отметил, что объявление карантина по всей Украине – "это первый этап встречи этого вызова" (коронавируса – 24 канал).

Смотрите видео брифинга Шмыгаля, где он рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине:

Что известно о карантине из-за коронавируса в Украине?

Кабмин 11 марта принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.

Из-за коронавируса в Украине на три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.

Запрещено проводить массовые мероприятия, где запланировано участие 200 и больше человек. Запрет не касается мер государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно – без зрителей.



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