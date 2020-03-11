17:29
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почему ввели карантин в Украине: объяснение Шмыгаля

      - Читати новину українською

      Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что эпидемия коронавируса не обойдет Украину и уже физически здесь присутствует. В Украине уже зафиксирован первый случай. Вопрос мер, инициированных правительством, заключается в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и защитить максимальное количество граждан.

      Как рассказал он во время брифинга, решение правительства о введении карантина является сбалансированным.

      ​К теме! По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

      Мы ежедневно анализируем ситуацию в Европе и мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуацию в Италии, Германии, в других развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический роста. Мы хотим максимально защитить украинцев, хотим защитить Украину и как можно легче пройти этот период,
      – отметил он.

      Премьер подчеркнул, согласно прогнозам, к лету эпидемия пойдет на спад. А в будущем должны появиться лекарства от этого недуга.

      "Поэтому должны позже допустить этот вирус на территорию Украины и как можно мягче растянуть массовое заражение", – отметил глава правительства.

      По его словам, украинская власть использует тот опыт и те практики, которые есть в тех странах, которые уже столкнулись с эпидемией коронавируса. Критически важную роль играет ответственность и самооорганизация населения.

      Обратите внимание! Карантин в Киеве: какое количество людей может собраться без ограничения

      Также Денис Шмигаль сообщил, что в будущем могут ограничить передвижение внутри Украины. В то же время он надеется, что к таким мерам прибегать не придется.

      Заметим! Несмотря на карантин, украинцы могут свободно передвигаться как по Украине, так и выезжать за границу.

      Карантин в Украине: коротко

      • Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.
      • До 1 июня правительство предлагает запретить экспорт товаров противоэпідемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
      • На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий ( где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.
      • Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховного и областных советов.
      • Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
      • Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

      факти про коронавірус профілактика як не захворіти на коронавірус
      Что надо знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

      Последние новости о коронавирусе в Украине: в Киеве и Запорожье новые подозрения
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Денис Шмыгаль Новости Украины Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
      Анастасія Можаровська
      сегодня , 16:40 Почему я за карантин?
      Зоя Казанжи
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 16:00 Эпидемия коронавируса в мире: как звезды путешествуют с медицинскими масками
      Юлія Михайлова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук