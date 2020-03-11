Почему ввели карантин в Украине: объяснение Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что эпидемия коронавируса не обойдет Украину и уже физически здесь присутствует. В Украине уже зафиксирован первый случай. Вопрос мер, инициированных правительством, заключается в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и защитить максимальное количество граждан.

Как рассказал он во время брифинга, решение правительства о введении карантина является сбалансированным.

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Мы ежедневно анализируем ситуацию в Европе и мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуацию в Италии, Германии, в других развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический роста. Мы хотим максимально защитить украинцев, хотим защитить Украину и как можно легче пройти этот период,

– отметил он.

Премьер подчеркнул, согласно прогнозам, к лету эпидемия пойдет на спад. А в будущем должны появиться лекарства от этого недуга.

"Поэтому должны позже допустить этот вирус на территорию Украины и как можно мягче растянуть массовое заражение", – отметил глава правительства.

По его словам, украинская власть использует тот опыт и те практики, которые есть в тех странах, которые уже столкнулись с эпидемией коронавируса. Критически важную роль играет ответственность и самооорганизация населения.

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Также Денис Шмигаль сообщил, что в будущем могут ограничить передвижение внутри Украины. В то же время он надеется, что к таким мерам прибегать не придется.

Заметим! Несмотря на карантин, украинцы могут свободно передвигаться как по Украине, так и выезжать за границу.

Карантин в Украине: коротко

Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.

11 марта. До 1 июня правительство предлагает запретить экспорт товаров противоэпідемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий ( где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.

( где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах. Этот запрет не касается мер государственной необходимости , как заседание Верховного и областных советов.

, как заседание Верховного и областных советов. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций , но обязательно без зрителей.

, но обязательно без зрителей. Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.



Что надо знать о коронавирусе / инфографика 24 канала