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      УГКЦ готова перетворити свої храми на лікарні: заява Блаженнішого Святослава

      - Читать новость на русском
      УГКЦ готова / 24 канал

      Українська греко-католицька церква готова в разі необхідності перетворити свої храми на лікарні через епідемію коронавірусу.

      Про це заявив голова УГКЦ Святослав під час літургії та подякував медикам, які ризикуючи своїм життям, борються з коронавірусом.

      До слова Оголосіть політичний карантин, – глава УГКЦ Святослав звернувся до влади

      "Я вчора побачив одну фотографію медика з ранами на чолі і на лиці від носіння захисної маски і засобів захисту. Шановні працівники охорони здоров'я, ви сьогодні є на передовій. Ви ті, що сьогодні віддаєте своє здоров'я та життя, аби врятувати здоров'я і життя хворих людей. Ваша Церква є разом з вами", – сказав Блаженніший Святослав.

      Він пригадав, що в часи Майдану храми ставали підпільними лікарнями, а тому, в разі необхідності, готові й зараз це зробити.

      "Якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми будемо разом з вами (медиками – лікарі) рятувати людські життя. Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоби разом з вами рятувати життя людини, яка помирає", – додав голова УГКЦ.

      Які правила діють в УГКЦ на час карантину?УГКЦ закликає громадян України дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину. Також просять людей похилого віку та людей з дітьми надати перевагу домашній молитві. Окрім цього через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.

      коронавірус правила
      Правила, як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України Релігія УГКЦ Святослав Шевчук Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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