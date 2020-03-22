УГКЦ готова перетворити свої храми на лікарні: заява Блаженнішого Святослава

Українська греко-католицька церква готова в разі необхідності перетворити свої храми на лікарні через епідемію коронавірусу.

Про це заявив голова УГКЦ Святослав під час літургії та подякував медикам, які ризикуючи своїм життям, борються з коронавірусом.

До слова Оголосіть політичний карантин, – глава УГКЦ Святослав звернувся до влади

"Я вчора побачив одну фотографію медика з ранами на чолі і на лиці від носіння захисної маски і засобів захисту. Шановні працівники охорони здоров'я, ви сьогодні є на передовій. Ви ті, що сьогодні віддаєте своє здоров'я та життя, аби врятувати здоров'я і життя хворих людей. Ваша Церква є разом з вами", – сказав Блаженніший Святослав.

Він пригадав, що в часи Майдану храми ставали підпільними лікарнями, а тому, в разі необхідності, готові й зараз це зробити.

"Якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми будемо разом з вами (медиками – лікарі) рятувати людські життя. Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоби разом з вами рятувати життя людини, яка помирає", – додав голова УГКЦ.

Які правила діють в УГКЦ на час карантину?УГКЦ закликає громадян України дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину. Також просять людей похилого віку та людей з дітьми надати перевагу домашній молитві. Окрім цього через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.



Правила, як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу