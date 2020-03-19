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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как некоторые политики используют коронавирус в собственных целях

      Голобородько - Читати новину українською

      Похоже, депутаты решили, что у них иммунитет не только от уголовной ответственности, а и от вирусов. Недавно у депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова подтвердили коронавирус. О том, как болезнь могут использовать в своих целях некоторые политики - читайте в материале 24 канала.

      Сергій Шахов повернувся зі Швейцарії 11 березня 2020 року. Там наразі зареєстровано понад 3000 випадків захворювань коронавірусом,

      До теми Сергій Шахов заразився на коронавірус: що відомо про депутата

      Після цього, 12 березня 2020 року, він встиг сходити на засідання комітету Ради. Ось повний перелік усіх хто був там, крім нього:

      • 12 депутатів з фракцій "Слуга народу",
      • "Голос",
      • "Опоблок "За життя",
      • група "За майбутнє".

      Виходить. тепер усі депутати цих фракцій теж у групі ризику. Сам Шахов тоді ходив на телебачення і спілкувався з різними людьми в студії.

      Так, зі мною контактував Сергій Вельможний, Олександр Сухов, Лукашев Олександр, також відвідав свій комітет — буквально три хвилини, якраз закінчувалось засідання. Я не встиг туди, тому що був на телебаченні,
      — зазначив Шахов.

      Що відомо про історію з коронавірусом Шахова?►Шахов повернувся з відпочинку зі Швейцарії 11 березня 2020 року. Після цього відчув симптоми коронавірусу.
      ►18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести. Зараз він перебуває в самоізоляції.
      ►Епідеміологи встановили усіх нардепів, які контактували з інфікованим Шаховим, вони теж зроблять тест на коронавірус.
      ►Тест на коронавірус вже здав голова парламенту Дмитро Разумков: результат негативний.
      ►19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.
      ►Ситуацію з недугою Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський: депутат не був у Верховній Раді під час хвороби. Він заявив, що нардепа не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його картка якимось чином брала участь у голосуванні. Сам депутат спростував цю інформацію і його спростування підтвердили документи, які надала Рада.

      Сергій Шахов розповів про свою хворобу: відео

      Добре, хоч у лікарню сходив. Сподіваюсь, Шахов залишиться вдома і не піде нікого більше заражати.

      Симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Звільнення з роботи і заява Шмигаля

      До речі, якщо ви боїтеся залишатися дома через страх втратити роботу, президент запевнив, що ніхто не може вас змусити звільнитись. Заразом і подивимось, чи збирається сам президент дотримуватись тих порад, які сам і дає усьому народу. Бо якщо зі звільненнями щось піде не так, то хто повірить, що він і руки миє?

      Але і тут не варто хвилюватись, прем'єр Шмигаль і міністр Аваков вже готують запасний план, на такий випадок. У зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати закон, який передбачає передачу повноважень між органами влади.


      Денис Шмигаль / Фото з фейсбуку Дениса Шмигаля

      Оскільки передавати повноваження управління країною не можна — це не конституційно. І будь-які зміни повноважень можливі тільки через зміни до Конституції. А це займе щонайменше пів року.

      Тож будь-які подібні закони про передачу влади, які вони собі придумали зараз країні не допоможуть. От так і живемо – частина депутатів лікує коронавірус малиною, президент радить людям те, чого сам не робить, а прем'єр і міністр внутрішніх справ не знають Конституції.

      У попередній програмі Венедіктова може стати "ручним прокурором": ризики призначення Зеленського

      Але і тут нам не варто панікувати, адже з давніх часів самоорганізуватися у нас виходить набагато краще, ніж у влади керувати країною. Згадайте хоча б Майдан, добровольчий чи волонтерський рух. Тож дотримуємось правил безпеки, слідкуємо за новинами на 24 каналі і не панікуємо.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Сергей Шахов Владимир Зеленский Новости политики Арсен Аваков Денис Шмыгаль Видеоблоги Голобородько
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