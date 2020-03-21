Домовленості з бойовиками та коронавірус у Раді, – підсумки програми "Голобородько"

Українці пережили перший тиждень всеукраїнського карантину. Однак не дивлячись на те, що життя уповільнило свій темп, за цей період відбулося декілька важливих подій, про які ви маєте знати.

Політичний тиждень розпочався з події важливої. І, відверто кажучи, я очікував іншого.

Обратите внимание В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута

Дивіться підсумки програми "Голобородько":

Минулого тижня наші перемовки в Мінську підписалися на створення якогось спільного з російськими найманцями "совєта".

Про що домовились у Мінську? 11 березня під час ТГК очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з заступником керівника Адміністрації російського президента Дмитром Козаком. На засіданні домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО.



Однак це спричинило шквал критики, адже такі домовленості можуть легалізувати бойовиків з Донбасу. Так, група "слуг народу" звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО.

Я розповідав вам про це минулого тижня і дуже сподівався, що народні обранці проявлять більшу активність у цьому питанні. Але, на диво цього не трапилось. Натомість на позачерговій сесії прийняли ряд кадрових рішень.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 18 березня 2020:

Що ж ми маємо: якісь дивні перемовини у Мінську та нового генерального прокурора, який критично налаштований до Майдану. Це вже цікава суміш. Навіть, якби більше цього тижня нічого не трапилось.

Коронавірус у Раді

Але події продовжують розвиватися. На фоні вірусу, і першого хворого депутата в парламенті, уряд починає проявляти дивні ініціативи.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 19 березня 2020:

А тепер підсумуймо – дивний "совєт" у Мінську з представниками бойовиків. генеральний прокурор, який своїми висловлюваннями підігрує посіпакам Януковича і кульмінацією є заяви уряду про плани узурпувати владу. І все це відбувається на фоні карантину, тобто введених обмежувальних заходів.

Як ви думаєте, те що я описав вже є достатнім приводом для паніки? Звісно ні. Адже паніка нічого не змінить. Але вся ця ситуація є причиною уважніше стежити за новинами, які ми журналісти 24-го каналу продовжуємо вам розказувати попри карантин.

Адже якби там не було – карантин закінчиться. І в цьому питанні вже є позитивні новини – Україні вже офіційно зафіксовано перший випадок одужання від коронавірусу. А значить надія є. Головне не втрачати пильність.