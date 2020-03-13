В Минске договорились создать совместний с боевиками совет: документ

Так называемый Консультативный совет может посадить за один стол переговоров представителей Украины и боевиков с оккупированных территорий Донбасса. Договорились создать этот Совет 11 марта в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы.

Консультативный совет по Донбассу: что сообщали ранее

Участие в заседании ТКГ взял глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак.

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Новый орган должен в основном состоять из политической подгруппы ТКГ. А его запуск состоится после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

Оккупанты, со своей стороны, называют вышеупомянутый Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям".

Новые сведения о консультативном совете

Согласно протоколу заседания ТКГ, которое обнародовало издание "Зеркало недели", соглашения о создании Консультативного совета фиксируют субъектность оккупированных территорий Украины. А Россия в качестве гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета должны подписать 25 марта 2020 года. Основные задачи Консультативного совета-осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта на Донбассе. Все это должно происходить в рамках Комплекса мер, в частности относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Кроме того, согласно документу, критерии и порядок назначения членов Совета самостоятельно определяют:

Украина,

оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей Украины,

Российская Федерация,

Германия,

Франция,

ОБСЕ.

Одновременно все они не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Консультативного совета должны сообщить о своих участниках. Об этом стороны должны уведомить:

в Трехсторонней контактной группе,

Специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине.

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Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта: документ