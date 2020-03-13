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      В Минске договорились создать совместний с боевиками совет: документ

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      Так называемый Консультативный совет может посадить за один стол переговоров представителей Украины и боевиков с оккупированных территорий Донбасса. Договорились создать этот Совет 11 марта в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы.

      Консультативный совет по Донбассу: что сообщали ранее

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      Новый орган должен в основном состоять из политической подгруппы ТКГ. А его запуск состоится после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

      Оккупанты, со своей стороны, называют вышеупомянутый Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям".

      Новые сведения о консультативном совете

      Согласно протоколу заседания ТКГ, которое обнародовало издание "Зеркало недели", соглашения о создании Консультативного совета фиксируют субъектность оккупированных территорий Украины. А Россия в качестве гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

      Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета должны подписать 25 марта 2020 года. Основные задачи Консультативного совета-осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта на Донбассе. Все это должно происходить в рамках Комплекса мер, в частности относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе.

      Кроме того, согласно документу, критерии и порядок назначения членов Совета самостоятельно определяют:

      • Украина,
      • оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей Украины,
      • Российская Федерация,
      • Германия,
      • Франция,
      • ОБСЕ.

      Одновременно все они не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Консультативного совета должны сообщить о своих участниках. Об этом стороны должны уведомить:

      • в Трехсторонней контактной группе,
      • Специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине.

      Обратите внимание! Сивохо презентовал платформу примирения: видео

      Протокол заседания ТКГ в Минске 11 марта: документ

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Пророссийские боевики Минские договоренности Новости России Оккупированные территории
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