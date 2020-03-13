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      У Мінську домовились створити спільну з бойовиками раду: документ

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      На ТКГ у Мінську домовилися про створення Консультативної ради: що це за орган / Соцмережі

      Так звана Консультативна рада може посадити за один стіл переговорів представників України та бойовиків з окупованих територій Донбасу. Домовилися створити цю Раду 11 березня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи.

      Консультативна рада щодо Донбасу: що повідомляли раніше

      Участь у засіданні ТКГ узяв очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Останній у Кремлі відповідає за український напрямок.

      Детальніше! Єрмак взяв участь у ТКГ у Мінську: про що домовилися сторони

      Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.

      Окупанти, зі свого боку, називають вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".

      Нові відомості щодо Консультативної Ради

      Відповідно до протоколу засідання ТКГ, яке оприлюднило видання "Дзеркало тижня", угоди щодо щодо створення Консультативної ради фіксують суб'єктність окупованих територій України. А Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

      Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради мають підписати 25 березня 2020 року. Основні завдання Консультативної ради – здійснення діалогу, консультацій і вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Усе це має відбуватися у межах Комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів на окупованому Донбасі.

      Крім того, згідно з документом, критерії і порядок призначення членів Ради самостійно визначають:

      • Україна,
      • окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей України,
      • Російська Федерація,
      • Німеччина,
      • Франція,
      • ОБСЄ.

      Водночас усі вони не пізніше ніж за три робочих дні до дня першого засідання Консультативної ради повинні повідомити про своїх учасників. Про це сторони мають повідомити:

      • у Тристоронній контактній групі,
      • Спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні.

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      Протокол засідання ТКГ у Мінську 11 березня: документ 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Проросійські бойовики Україна – Росія Мінські домовленості Війна на Донбасі Новини Росії Новини України Новини політики Окуповані території
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