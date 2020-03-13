У Мінську домовились створити спільну з бойовиками раду: документ
Так звана Консультативна рада може посадити за один стіл переговорів представників України та бойовиків з окупованих територій Донбасу. Домовилися створити цю Раду 11 березня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Консультативна рада щодо Донбасу: що повідомляли раніше
Участь у засіданні ТКГ узяв очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Останній у Кремлі відповідає за український напрямок.
Детальніше! Єрмак взяв участь у ТКГ у Мінську: про що домовилися сторони
Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
Окупанти, зі свого боку, називають вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
Нові відомості щодо Консультативної Ради
Відповідно до протоколу засідання ТКГ, яке оприлюднило видання "Дзеркало тижня", угоди щодо щодо створення Консультативної ради фіксують суб'єктність окупованих територій України. А Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради мають підписати 25 березня 2020 року. Основні завдання Консультативної ради – здійснення діалогу, консультацій і вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Усе це має відбуватися у межах Комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів на окупованому Донбасі.
Крім того, згідно з документом, критерії і порядок призначення членів Ради самостійно визначають:
- Україна,
- окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей України,
- Російська Федерація,
- Німеччина,
- Франція,
- ОБСЄ.
Водночас усі вони не пізніше ніж за три робочих дні до дня першого засідання Консультативної ради повинні повідомити про своїх учасників. Про це сторони мають повідомити:
- у Тристоронній контактній групі,
- Спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні.
Зверніть увагу! Сивохо презентував платформу примирення: відео
Протокол засідання ТКГ у Мінську 11 березня: документ