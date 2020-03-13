У Мінську домовились створити спільну з бойовиками раду: документ

Так звана Консультативна рада може посадити за один стіл переговорів представників України та бойовиків з окупованих територій Донбасу. Домовилися створити цю Раду 11 березня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи.

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Участь у засіданні ТКГ узяв очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Останній у Кремлі відповідає за український напрямок.

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Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.

Окупанти, зі свого боку, називають вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".

Нові відомості щодо Консультативної Ради

Відповідно до протоколу засідання ТКГ, яке оприлюднило видання "Дзеркало тижня", угоди щодо щодо створення Консультативної ради фіксують суб'єктність окупованих територій України. А Росія в статусі гаранта-спостерігача, виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради мають підписати 25 березня 2020 року. Основні завдання Консультативної ради – здійснення діалогу, консультацій і вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Усе це має відбуватися у межах Комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів на окупованому Донбасі.

Крім того, згідно з документом, критерії і порядок призначення членів Ради самостійно визначають:

Україна,

окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей України,

Російська Федерація,

Німеччина,

Франція,

ОБСЄ.

Водночас усі вони не пізніше ніж за три робочих дні до дня першого засідання Консультативної ради повинні повідомити про своїх учасників. Про це сторони мають повідомити:

у Тристоронній контактній групі,

Спеціальному представнику чинного голови ОБСЄ в Україні.

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Протокол засідання ТКГ у Мінську 11 березня: документ