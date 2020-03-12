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      Сивохо презентує платформу примирення: онлайн-трансляція

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      Презентація платформи примирення Сивохо

      Національну платформу примирення і єдності, яку пдіготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували у четвер, 12 березня. У презентації беруть участь журналісти, Офіс Президента і нового Міністерства реінтеграції окупованих територій.

      Про презентацію платформи у своєму фейбуці повідомив сам заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

      До слова Національна платформа примирення та єдності: Сивохо анонсував новий план миру з Донбасом

      Презентація Національної платформи примирення і єдності: дивіться відео

      Відповідальна з комуніакативні технології Марина Хацаюк наголосила, що більшість мешканців окупованих територій бачать себе частиною суверенної України.

      Національна платформа зосереджена на діалозі. У нас є величезна кількість спільних тем і проблем. Щоб здійснити спільні кроки до миру, ми маємо знову навчитися говорити одне з одним,
      – наголосила Хацаюк.

      Сергій Сивохо зі свого боку наголосив, що усі пам'ятають олімпійські рекорди Донбасу і рекордний видобуток вугілля. Донбас, який усі любили і яким гордилися.

      "Донбас дивував і медичними досягненнями, і будівництвом нових стадіонів. Саме такий Донбас ми хочемо повернути, а разом ми можемо це зробити", – заявив Сивохо.

      Що відомо про платформу примирення?Платформу створено у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".

      Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Тоді презентацію вирішили перенести.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Національна платформа примирення та єдності Окуповані території Війна на Донбасі РНБО Сергій Сивохо Новини України Новини політики
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