Сивохо таки презентует платформу примирения: онлайн-трансляция

Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали в четверг, 12 марта. В презентации принимают участие журналисты, Офис Президента и нового Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

О презентации платформы в своем фейсбуке сообщил сам заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо.

К слову Национальная платформа примирения и единства: Сивохо анонсировал новый план мира с Донбассом

Презентация Национальной платформы примирения и единства: смотрите видео

Ответственная по коммуникативной технологии Марина Хацаюк отметила, что большинство жителей оккупированных территорий видят себя частью суверенной Украины.

Национальная платформа сосредоточена на диалоге. У нас есть огромное количество общих тем и проблем. Чтобы осуществить совместные шаги к миру, мы должны снова научиться говорить друг с другом,

– отметила Хацаюк.

Сергей Сивохо со своей стороны отметил, что все помнят олимпийские рекорды Донбасса и рекордную добычу угля. Донбасс, который все любили и которым гордились.

"Донбасс удивлял и медицинскими достижениями, и строительством новых стадионов. Именно такой Донбасс мы хотим вернуть, а вместе мы можем это сделать", – заявил Сивохо.

Что известно о платформе примирения?Платформу создано в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".



Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.