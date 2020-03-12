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      Сивохо таки презентует платформу примирения: онлайн-трансляция

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      Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали в четверг, 12 марта. В презентации принимают участие журналисты, Офис Президента и нового Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

      О презентации платформы в своем фейсбуке сообщил сам заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо.

      К слову Национальная платформа примирения и единства: Сивохо анонсировал новый план мира с Донбассом

      Презентация Национальной платформы примирения и единства: смотрите видео

      Ответственная по коммуникативной технологии Марина Хацаюк отметила, что большинство жителей оккупированных территорий видят себя частью суверенной Украины.

      Национальная платформа сосредоточена на диалоге. У нас есть огромное количество общих тем и проблем. Чтобы осуществить совместные шаги к миру, мы должны снова научиться говорить друг с другом,
      – отметила Хацаюк.

      Сергей Сивохо со своей стороны отметил, что все помнят олимпийские рекорды Донбасса и рекордную добычу угля. Донбасс, который все любили и которым гордились.

      "Донбасс удивлял и медицинскими достижениями, и строительством новых стадионов. Именно такой Донбасс мы хотим вернуть, а вместе мы можем это сделать", – заявил Сивохо.

      Что известно о платформе примирения?Платформу создано в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".

      Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Тогда презентацию решили перенести.

       

      Курс валют на 12 марта: евро и доллар снова существенно прибавили в цене
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Национальная платформа примирения и единства Оккупированные территории Война на Донбассе СНБО Сергей Сивохо Новости Украины Новости политики
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