Заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо избили во время презентации Национальной платформы примирения и единства 12 марта.

Неизвестные мужчины ворвались силой в здание, где Сихово презентовал платформу, сообщает корреспондент 24 канала. На вопрос женщины о том, что происходит, мужчины сказали: "Мы – за украинскую нацию".

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Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.

Сивохо упал во время драки: видео 24 канала

НВ сообщает, что на Сихово напали представители организации Национальный корпус.

После словесной перепалки и потасовки Сивохо вывели из здания. Мужчины в след кричали: "С*ку – на Донбасс!".

Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

Что известно о платформе примирения?Платформу создано в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".



Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Презентация состоялась 12 марта в киевском КВЦ Парковый.