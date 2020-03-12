13:26
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео

      - Читати новину українською

      Заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо избили во время презентации Национальной платформы примирения и единства 12 марта.

      Неизвестные мужчины ворвались силой в здание, где Сихово презентовал платформу, сообщает корреспондент 24 канала. На вопрос женщины о том, что происходит, мужчины сказали: "Мы – за украинскую нацию".

      К теме Сивохо презентовал платформу примирения: видео

      Позже мужчины с криками "позор", "где ты был в 2014 году" и "я на войне свою кровь пролил" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Неизвестные ударили Сивохо в спину, он упал на колени. Полицейские не смогли остановить драку.

      Сивохо упал во время драки: видео 24 канала

      НВ сообщает, что на Сихово напали представители организации Национальный корпус.

      После словесной перепалки и потасовки Сивохо вывели из здания. Мужчины в след кричали: "С*ку – на Донбасс!".

      Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

      Что известно о платформе примирения?Платформу создано в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".

      Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Презентация состоялась 12 марта в киевском КВЦ Парковый.

      Коронавирус в России: количество больных возросло до 28, инфекцию обнаружили у ребенка
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики столкновения Война на Донбассе Национальная платформа примирения и единства Операция Объединенных сил Национальный корпус Скандал Украина – Россия СНБО Сергей Сивохо
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Учитесь противостоять коронавируса
      Іван Примаченко
      сегодня , 11:50 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах
      Юлія Михайлова
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 11:30 Кризис в России: как Путин захватывает власть
      Іван Яковина
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук