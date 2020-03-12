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      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео

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      Сивохо побили під час презентації / Скріншот з відео 24 каналу

      Заступника секретаря РНБО Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення і єдності 12 березня.

      Невідомі чоловіки увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу, повідомляє кореспондент 24 каналу. На запитання жінки про те, що відбувається, чоловіки сказали: "Ми – за українську націю".

      До теми Сивохо презентував платформу примирення: відео

      Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліцейські не змогли зупинити бійку.

      Сивохо впав під час бійки: відео 24 каналу

      На Сивохо напали бійці "Азову", повідомили у пресслужбі організації "Національний корпус". Після словесної перепалки та штовханини Сивохо вивели з будівлі. Чоловіки у слід кричали: "С*ку – на Донбас!".

      Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження.

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

      Що відомо про платформу примирення?Платформу створено у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".

      Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Презентація відбулася 12 березня у київському КВЦ Парковий.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Сутички Війна на Донбасі Національна платформа примирення та єдності Операція Об'єднаних сил Національний корпус Скандал Україна – Росія РНБО Сергій Сивохо
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