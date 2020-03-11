Єрмак взяв участь у ТКГ у Мінську: про що домовилися сторони

У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у заході взяли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак. Останній у Кремлі відповідає за український напрямок.

Як повідомляє у телеграмі прессулжба ОПУ, за результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо таких питань:

обмін утримуваними особами;

– учасники ТКГ у Мінську мають надати перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню. Обмін має відбутися у найкоротші терміни

– у ТКГ мають представити остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації;

– верифікацію проводитимуть представники Червоного Хреста, але перед цим бойовики мають надати їм доступ до українських полонених, що перебувають на окупованих територіях.

розведення сил і засобів;



одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.

запровадження Консультативної ради.

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В Офісі Президента додають, що Консультативна рада має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. Її очолює другий український президент Леонід Кучма.

Запровадження Консультативної ради відбудеться після консультацій з представниками:

ОБСЄ,

Франції,

Німеччини

Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Наступне засідання ТКГ заплановано на 25 березня. За словами Козака вже цього дня Контактна група Контактна група може ухвалити механізм діалогу сторін конфлікту на Донбасі за участю країн нормандського формату. Тобто, є шанс, що у найближчому майбутньому участь у мінському процесі зможуть брати представники країн "нормандської четвірки".