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      Наступний обмін полоненими хочуть провести вже у березні

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      Андрій Єрмак заявив про намір здійснити наступний обмін у березні / narodna-pravda.ua

      Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Відтак Єрмак назвав намір цього місяця здійснити новий обмін полоненими.

      На переговорах в Мінську зайшла мова про домовлений на Нормандській зустрічі обмін полоненими "усіх на усіх". Так, як повідомляють у пресслужбі ОП, Єрмак висловив намір провести наступний ступінь обміну у березні.

      До теми: Новий обмін полоненими може відбутися ще до нормандської зустрічі, – Пристайко

      Раніше Вадим Пристайко заявляв, що новий обмін полоненими може статися ще до наступної зустрічі у Нормандському форматі, тобто у квітні. Останній великий обмін відбувся наприкінці 2019 року.

      На початку лютого Володимир Зеленський заявив, що складає великий список осіб, яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він підкреслив, що більшість зі списку – кримські татари.

      Обміни полоненими, які вже відбулися

      7 вересня 2019 року провели великий обмін з Росією. Відбувся він за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Обмін полоненими Офіс Президента Дмитро Козак Андрій Єрмак Окуповані території Новини України Новини політики
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