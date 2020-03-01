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      Следующий обмен пленными хотят провести уже в марте

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      Глава Офиса Президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Поэтому Ермак назвал намерение в этом месяце осуществить новый обмен пленными.

      На переговорах в Минске зашла речь о договоренном на нормандской встрече обмене пленными "всех на всех". Так, как сообщают в пресс-службе ОП, Ермак выразил намерение провести следующий трек обмена в марте.

      К теме: Освобожденные из плена украинцы могут остаться без крыши над головой

      Обмен пленными по формату "всех на всех" был оговорен во время Нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны согласовали, что его нужно осуществить до апреля 2020-го.

      Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента...

      Опубліковано Офіс Президента України  Неділя, 1 березня 2020 р.

      Ранее Вадим Пристайко заявлял, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в нормандском формате, то есть в апреле. Последний крупный обмен состоялся в конце 2019 года.

      В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список лиц, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.

      Обмены пленными, которые уже состоялись

      7 сентября 2019 года провели большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленныех моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

      1 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Обмен пленными Офіс Президента Дмитрий Козак Андрей Ермак Оккупированные территории Новости Украины Новости политики
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