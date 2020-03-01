Следующий обмен пленными хотят провести уже в марте

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Поэтому Ермак назвал намерение в этом месяце осуществить новый обмен пленными.

На переговорах в Минске зашла речь о договоренном на нормандской встрече обмене пленными "всех на всех". Так, как сообщают в пресс-службе ОП, Ермак выразил намерение провести следующий трек обмена в марте.

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Обмен пленными по формату "всех на всех" был оговорен во время Нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны согласовали, что его нужно осуществить до апреля 2020-го.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента... Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 1 березня 2020 р.

Ранее Вадим Пристайко заявлял, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в нормандском формате, то есть в апреле. Последний крупный обмен состоялся в конце 2019 года.

В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список лиц, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.

Обмены пленными, которые уже состоялись

7 сентября 2019 года провели большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленныех моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.