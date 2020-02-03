Зеленский анонсировал обмены пленными с боевиками и Россией: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными. По его словам, в ближайшее время объявят дату его проведения.

Такое заявление Зеленский сделал во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Зеленский, в частности, отметил, что сейчас идет обсуждение обмена пленными в двух направлениях:

дискуссии в формате Трехсторонней контактной группы в Минске;

обмен украинских пленных, находящихся на оккупированных территориях.

"Там готовят список, список – очень большой. Мы уже передали его, список будут обсуждать в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата обмена первой части наших пленных", – отметил украинский президент.

Он добавил, что началась работа с Кремлем по обмену пленными, которые находятся в Крыму и на территории России.

"Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, кто содержится в России, – действительно, крымские татары", – подчеркнул Зеленский.