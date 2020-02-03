Зеленский анонсировал обмены пленными с боевиками и Россией: что об этом известно
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными. По его словам, в ближайшее время объявят дату его проведения.
Такое заявление Зеленский сделал во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обратите внимание! Боевики выдвинули требования относительно следующего обмена пленными
Зеленский, в частности, отметил, что сейчас идет обсуждение обмена пленными в двух направлениях:
- дискуссии в формате Трехсторонней контактной группы в Минске;
- обмен украинских пленных, находящихся на оккупированных территориях.
"Там готовят список, список – очень большой. Мы уже передали его, список будут обсуждать в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата обмена первой части наших пленных", – отметил украинский президент.
Он добавил, что началась работа с Кремлем по обмену пленными, которые находятся в Крыму и на территории России.
"Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, кто содержится в России, – действительно, крымские татары", – подчеркнул Зеленский.