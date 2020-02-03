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      Зеленский анонсировал обмены пленными с боевиками и Россией: что об этом известно

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      Владимир Зеленский / Пресс-служба президента Украины

      Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными. По его словам, в ближайшее время объявят дату его проведения.

      Такое заявление Зеленский сделал во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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      Зеленский, в частности, отметил, что сейчас идет обсуждение обмена пленными в двух направлениях:

      • дискуссии в формате Трехсторонней контактной группы в Минске;
      • обмен украинских пленных, находящихся на оккупированных территориях.

      "Там готовят список, список – очень большой. Мы уже передали его, список будут обсуждать в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата обмена первой части наших пленных", – отметил украинский президент.

      Он добавил, что началась работа с Кремлем по обмену пленными, которые находятся в Крыму и на территории России.

      "Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, кто содержится в России, – действительно, крымские татары", – подчеркнул Зеленский.

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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Владимир Зеленский Президент Украины Украина – Россия Новости России Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ Новости политики
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