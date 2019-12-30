12:51
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Крымские пленные, которых продолжает незаконно удерживать Россия: поименный список

      81 Читати новину українською
      Заключенные России и крымские татары из организации "Хизб ут-Тахрир" / radiosvoboda.org

      Опубликован полный список из 87 незаконно удерживаемых лиц с крымской группы. Они до сих пор находятся в тюрьмах оккупантов.

      Среди крымских пленных в российских тюрьмах находятся как украинцы, так и крымские татары. Список опубликовала на своей фейсбук-странице волонтер Ирина Вовк.

      Интересно: Почему крымских татар не было в списке на обмен: мнение эксперта

      Поименный список 87 крымских пленных:

      1. Абильтаров Рустем
      2. Абдулгазиев Тофик
      3. Абдулганиев Эскендер
      4. Абдулкадыров Владлен
      5. Абдуллаев Изет
      6. Абдуллаев Теймур
      7. Абдуллаев Узеир
      8. Абдурахманов Меджит
      9. Абилев Рустем
      10. Абсеитов Зеври
      11. Абхаиров Арсен
      12. Адилов Билял
      13. Айвазов Раим
      14. Алиев Муслим
      15. Алимов Рефат
      16. Аметов Энвер
      17. Аметов Эрнес
      18. Арифмеметов Осман
      19. Асанов Марлен
      20. Базаров Фарход
      21. Бекиров Аким
      22. Бекиров Энвер
      23. Бекиров Ремзи
      24. Белялов Мэмет
      25. Бессарабов Алексей
      26. Ваитов Рустем
      27. Выговский Валентин
      28. Газиев Сервер
      29. Гафаров Джемиль
      30. Гафаров Дилявер
      31. Давыденко Константин
      32. Джемаденов Эмиль
      33. Джеппаров Айдер
      34. Джеппаров Арсен
      35. Дудка Владимир
      36. Емирусеинов Рустем
      37. Захтей Андрей
      38. Зейтуллаев Руслан
      39. Зекирьяев Сервер
      40. Ибрагимов Тимур
      41. Изетов Риза
      42. Исмаилов Рустам
      43. Кадыров Эдем
      44. Кантемиров Эльдар
      45. Каракашев Евгений
      46. ​​Каримов Алим
      47. Кияшко Игорь
      48. Коломиец Андрей
      49. Куку Эмир Усеин
      50. Лимешко Геннадий
      51. Мамутов Энвер
      52. Машарипов Юнус
      53. Мемедеминов Нариман
      54. Меметов Ремзи
      55. Месутов Руслан
      56. Муединов Яшар
      57. Муртаза Сейран
      58. Мустафаев Сервер
      59. Нагаев Руслан
      60. Омеров Энвер
      61. Омеров Риза
      62. Османов Эрфан
      63. Примов Юрий
      64. Саганджы Февзи
      65. Сайфуллаев Ферат
      66. Салединов Айдер
      67. Салиев Сейран
      68. Сирук Вадим
      69. Сейтабдиев Сеитвели
      70. Сейтосманов Энвер
      71. Сейтхалилов Рустем
      72. Смаилов Эдем
      73. Стогний Алексей
      74. Сулейманов Эскендер
      75. Сулейманов Ренат
      76. Сулейманов Руслан
      77. Умеров Шабан
      78. Халилов Ленур
      79. Чабан Олег
      80. Чирний Алексей
      81. Шаблий Глеб
      82. Шейхалиев Рустем
      83. Шиптур Николай
      84. Штыбликов Дмитрий
      85. Шумков Александр
      86. Шур Виктор
      87. Яников Асан

      Отметим, что в представительстве Президента Украины в АР Крым заверили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

      Обмен пленными 29 декабря: на Родину вернулись 76 пленных, Украина передала российской стороне 124 удерживаемых.


      Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала

       

      Новый год 2020: как украсить комнату в доме к праздникам и не потратить лишнее
      сегодня
      5497
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости политики Крымские татары Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Перемоги під ялинку від Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му
      Олексій Гончарук 69
      сегодня , 11:20 Новый год 2020: как украсить комнату в доме к праздникам и не потратить лишнее
      Олена Булан 5497
      сегодня , 11:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать еще в 2019 году
      Олена Булан 97
      сегодня , 09:00 Українці викидають на смітник їжі на 470 мільйонів: як свідомо спланувати свята
      Блог Соцмережі 146
      сегодня , 08:20 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 1921
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук