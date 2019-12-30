Крымские пленные, которых продолжает незаконно удерживать Россия: поименный список

Опубликован полный список из 87 незаконно удерживаемых лиц с крымской группы. Они до сих пор находятся в тюрьмах оккупантов.

Среди крымских пленных в российских тюрьмах находятся как украинцы, так и крымские татары. Список опубликовала на своей фейсбук-странице волонтер Ирина Вовк.

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Поименный список 87 крымских пленных:

1. Абильтаров Рустем

2. Абдулгазиев Тофик

3. Абдулганиев Эскендер

4. Абдулкадыров Владлен

5. Абдуллаев Изет

6. Абдуллаев Теймур

7. Абдуллаев Узеир

8. Абдурахманов Меджит

9. Абилев Рустем

10. Абсеитов Зеври

11. Абхаиров Арсен

12. Адилов Билял

13. Айвазов Раим

14. Алиев Муслим

15. Алимов Рефат

16. Аметов Энвер

17. Аметов Эрнес

18. Арифмеметов Осман

19. Асанов Марлен

20. Базаров Фарход

21. Бекиров Аким

22. Бекиров Энвер

23. Бекиров Ремзи

24. Белялов Мэмет

25. Бессарабов Алексей

26. Ваитов Рустем

27. Выговский Валентин

28. Газиев Сервер

29. Гафаров Джемиль

30. Гафаров Дилявер

31. Давыденко Константин

32. Джемаденов Эмиль

33. Джеппаров Айдер

34. Джеппаров Арсен

35. Дудка Владимир

36. Емирусеинов Рустем

37. Захтей Андрей

38. Зейтуллаев Руслан

39. Зекирьяев Сервер

40. Ибрагимов Тимур

41. Изетов Риза

42. Исмаилов Рустам

43. Кадыров Эдем

44. Кантемиров Эльдар

45. Каракашев Евгений

46. ​​Каримов Алим

47. Кияшко Игорь

48. Коломиец Андрей

49. Куку Эмир Усеин

50. Лимешко Геннадий

51. Мамутов Энвер

52. Машарипов Юнус

53. Мемедеминов Нариман

54. Меметов Ремзи

55. Месутов Руслан

56. Муединов Яшар

57. Муртаза Сейран

58. Мустафаев Сервер

59. Нагаев Руслан

60. Омеров Энвер

61. Омеров Риза

62. Османов Эрфан

63. Примов Юрий

64. Саганджы Февзи

65. Сайфуллаев Ферат

66. Салединов Айдер

67. Салиев Сейран

68. Сирук Вадим

69. Сейтабдиев Сеитвели

70. Сейтосманов Энвер

71. Сейтхалилов Рустем

72. Смаилов Эдем

73. Стогний Алексей

74. Сулейманов Эскендер

75. Сулейманов Ренат

76. Сулейманов Руслан

77. Умеров Шабан

78. Халилов Ленур

79. Чабан Олег

80. Чирний Алексей

81. Шаблий Глеб

82. Шейхалиев Рустем

83. Шиптур Николай

84. Штыбликов Дмитрий

85. Шумков Александр

86. Шур Виктор

87. Яников Асан

Отметим, что в представительстве Президента Украины в АР Крым заверили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

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