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      Кримські полонені, яких продовжує незаконно утримувати Росія: поіменний список

      52 Читать новость на русском
      Ув'язнені Росіїю кримські татари з організації "Хізб ут-Тахрір" / radiosvoboda.org

      Опублікувано повний список із 87 незаконно утримуваних осіб з кримської групи. Вони досі знаходяться у в'язницях окупантів.

      Серед кримських полонених у російських буцегарнях перебувають як українці, так і кримські татари. Список опублікувала на своїй фейсбук-сторінці волонтерка Ірина Вовк.

      Цікаво: Чому кримських татар не було у списку на обмін: думка експерта

      Поіменний список 87 кримських полонених:

      1. Абільтаров Рустем
      2. Абдулгазієв Тофік
      3. Абдулганієв Ескендер
      4. Абдулкадиров Владлен
      5. Абдуллаєв Ізет
      6. Абдуллаєв Теймур
      7. Абдуллаєв Узеір
      8. Абдурахманов Меджит
      9. Абілев Рустем
      10. Абсеітов Зеврі
      11. Абхаіров Арсен
      12. Аділов Білял
      13. Айвазов Раім
      14. Алієв Муслім
      15. Алімов Рефат
      16. Аметов Енвер
      17. Аметов Ернес
      18. Аріфмеметов Осман
      19. Асанов Марлен
      20. Базаров Фарход
      21. Бекіров Акім
      22. Бекіров Енвер
      23. Бекіров Ремзі
      24. Белялов Мемет
      25. Бессарабов Олексій
      26. Ваітов Рустем
      27. Вигівський Валентин
      28. Газієв Сервер
      29. Гафаров Джеміль
      30. Гафаров Ділявер
      31. Давиденко Костянтин
      32. Джемаденов Еміль
      33. Джеппаров Айдер
      34. Джеппаров Арсен
      35. Дудка Володимир
      36. Емірусеінов Рустем
      37. Захтей Андрій
      38. Зейтуллаєв Руслан
      39. Зекір’яєв Сервер
      40. Ібрагімов Тимур
      41. Ізетов Різа
      42. Ісмаілов Рустем
      43. Кадиров Едем
      44. Кантемиров Ельдар
      45. Каракашев Євген
      46. Карімов Алім
      47. Кияшко Ігор
      48. Коломієць Андрій
      49. Куку Емір Усеїн
      50. Лимешко Геннадій
      51. Мамутов Енвер
      52. Машаріпов Юнус
      53. Мемедемінов Наріман
      54. Меметов Ремзі
      55. Месутов Руслан
      56. Муедінов Яшар
      57. Муртаза Сейран
      58. Мустафаєв Сервер
      59. Нагаєв Руслан
      60. Омеров Енвер
      61. Омеров Різа
      62. Османов Ерфан
      63. Примов Юрій
      64. Саганджи Февзі
      65. Сайфуллаєв Ферат
      66. Саледінов Айдер
      67. Салієв Сейран
      68. Сірук Вадим
      69. Сейтабдієв Сеітвелі
      70. Сейтосманов Енвер
      71. Сейтхалілов Рустем
      72. Смаілов Едем
      73. Стогній Олексій
      74. Сулейманов Ескендер
      75. Сулейманов Ренат
      76. Сулейманов Руслан
      77. Умеров Шабан
      78. Халілов Ленур
      79. Чабан Олег
      80. Чирній Олексій
      81. Шаблій Гліб
      82. Шейхалієв Рустем
      83. Шиптур Микола
      84. Штибліков Дмитро
      85. Шумков Олександр
      86. Шур Віктор
      87. Яніков Асан

      Відзначимо, що у представництві Президента України в АР Крим запевнили, що кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

      Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.


      Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Україна – Росія Обмін полоненими Новини України Новини політики Анексія Криму Кримські татари Українці в полоні РФ
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