Чому кримських татар не було у списку на обмін: думка експерта

Після проведення масштабного обміну полоненими перед Україною постане нагальна потреба вирішення зовсім інших проблем. Зокрема, це стосується кримського питання.

Проте в рамках мінського процесу і обмінів цю проблему наразі неможливо розв'язати. Тож Україні доведеться залучати міжнародних посередників і організації задля вирішення цього питання. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Петро Олещук.

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За словами політолога, теоретично обмін полоненими, який відбувся, прив'язаний до мінських домовленостей і до відповідного нормандського процесу. Однак, як відомо, він не розповсюджується на Крим.

Росія не піде на те, щоб змішувати питання Криму і ОРДЛО в одному обміні,

– прокоментував Олещук.

На його думку, така політика Росії спрямована на те, щоб показати, ніби кримське питання винесено за дужки. Однак, при цьому раніше в рамках обміну до України повернулися люди, які не мали стосунку до ОРДЛО – наприклад, українські моряки, Олег Сенцов, деякі лідери Меджлісу. Відповідно, всі ці питання вирішувалися в окремому порядку, на основі окремих домовленостей.

Політолог відзначив, що цілком можна зрозуміти обурення людей щодо невключення ув'язнених кримських татар у список на обмін.

Українцям, в принципі, байдуже, які там є домовленості, вони хочуть побачити конкретний результат,

– зазначив Петро Олещук.

Він пояснив, що вирішення кримського питання може відбутися в іншому порядку і вже в інший час.

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками у форматі "всіх на всіх". Обмін розпочався близько 11 ранку 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" поблизу Горлівки. На Батьківщину повернулися 76 українців, яких окупанти незаконно утримували на Донбасі. Натомість Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 127 осіб.

Про обмін полоненими між Україною і Росією – дивіться у відео 24 каналу: