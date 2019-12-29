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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Чому кримських татар не було у списку на обмін: думка експерта

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      Українці обурені, що кримських ув'язнених не було в списку на обмін / 24 канал

      Після проведення масштабного обміну полоненими перед Україною постане нагальна потреба вирішення зовсім інших проблем. Зокрема, це стосується кримського питання.

      Проте в рамках мінського процесу і обмінів цю проблему наразі неможливо розв'язати. Тож Україні доведеться залучати міжнародних посередників і організації задля вирішення цього питання. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Петро Олещук. 

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      За словами політолога, теоретично обмін полоненими, який відбувся, прив'язаний до мінських домовленостей і до відповідного нормандського процесу. Однак, як відомо, він не розповсюджується на Крим.

      Росія не піде на те, щоб змішувати питання Криму і ОРДЛО в одному обміні,
      – прокоментував Олещук.  

      На його думку, така політика Росії спрямована на те, щоб показати, ніби кримське питання винесено за дужки. Однак, при цьому раніше в рамках обміну до України повернулися люди, які не мали стосунку до ОРДЛО – наприклад, українські моряки, Олег Сенцов, деякі лідери Меджлісу. Відповідно, всі ці питання вирішувалися в окремому порядку, на основі окремих домовленостей. 

      Політолог відзначив, що цілком можна зрозуміти обурення людей щодо невключення ув'язнених кримських татар у список на обмін. 

      Українцям, в принципі, байдуже, які там є домовленості, вони хочуть побачити конкретний результат,
      – зазначив Петро Олещук. 

      Він пояснив, що вирішення кримського питання може відбутися в іншому порядку і вже в інший час. 

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?29 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками у форматі "всіх на всіх". Обмін розпочався близько 11 ранку 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" поблизу Горлівки. На Батьківщину повернулися 76  українців, яких окупанти незаконно утримували на Донбасі. Натомість Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 127 осіб. 

      Про обмін полоненими між Україною і Росією – дивіться у відео 24 каналу:

       

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      Автор: Марина Васильєва, Анна Брикова
      Теги: Новини політики Новини України Обмін полоненими Україна – Росія Українці в полоні РФ Кримські татари Окуповані території
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