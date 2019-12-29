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      Почему крымских татар не было в списке на обмен: мнение эксперта

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      Украинцы возмущены, что крымских заключенных не было в списке на обмен / 24 канал

      После проведения масштабного обмена пленными перед Украиной встанет острая необходимость решения совсем других проблем. В частности, это касается крымского вопроса.

      Однако в рамках минского процесса и обменов эту проблему пока невозможно решить. Поэтому Украине придется привлекать международных посредников и организации для решения этого вопроса. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Петр Олещук.

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      По словам политолога, теоретически обмен пленными, который состоялся, привязан к минским договоренностям и к соответствующему нормандскому процессу. Однако, как известно, он не распространяется на Крым.

      Россия не пойдет на то, чтобы смешивать вопрос Крыма и ОРДЛО в одном обмене,
      – прокомментировал Олещук.

      По его мнению, такая политика России направлена ​​на то, чтобы показать, что крымский вопрос вынесен за скобки. Однако, при этом ранее в рамках обмена в Украину вернулись люди, которые не имели отношения к ОРДЛО – например, украинские моряки, Олег Сенцов, некоторые лидеры Меджлиса. Соответственно, все эти вопросы решались в отдельном порядке, на основе отдельных договоренностей.

      Политолог отметил, что вполне можно понять возмущение людей относительно невключения заключенных крымских татар в список на обмен.

      Украинцам, в принципе, безразлично, какие там есть договоренности, они хотят увидеть конкретный результат,
      – отметил Петр Олещук.

      Он пояснил, что решение крымского вопроса может произойти в другом порядке и уже в другое время.

      Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками в формате "всех на всех". Обмен начался около 11 утра 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" вблизи Горловки. На Родину вернулись 76 украинцев, которых оккупанты незаконно удерживали на Донбассе. Взамен Киев передал представителям оккупационных администраций 127 человека.

      Об обмене пленными между Украиной и Россией – смотрите в видео 24 канала:

       

      Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео
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      Автор: Анна Брыкова, Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости политики Крымские татары
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