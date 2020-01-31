Боевики выдвинули требования относительно следующего обмена пленными

В так называемой "ДНР" заявили, что готовы вести переговоры с Украиной о следующем обмене пленными. Но только после проведения "процессуальной очистки" уже освобожденных боевиков.

Об условиях обмена боевиков сообщила "омбудсмен" так называемой "ДНР" Дарья Морозова. Важно! Имена украинцев, которые остались в плену боевиков: список Обмен, который состоялся 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного завершения процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц,

– заявила Морозова. По ее словам, до выполнения этого пункта речи о новом обмене не будет идти. Основное об обмене пленными 23 января президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры с Россией относительно следующего обмена пленными.

Первый обмен состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Второй обмен прошел между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. Он состоялся 29 декабря. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

Вместе с тем, Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.