Бойовики висунули вимоги щодо наступного обміну полоненими

У так званій "ДНР" заявили, що готові вести перемовини з Україною про наступний обмін полоненими. Але лише після проведення "процесуального очищення" вже звільнених бойовиків.

Про умови обміну бойовиків повідомила "омбудменка" так званої "ДНР" Дар'я Морозова.

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Обмін, який відбувся 29 грудня 2019 року, буде вважатися завершеним тільки після повного завершення процедури процесуального очищення раніше утримуваних осіб,

– заявила Морозова.

За її словами, до виконання цього пункту мова про новий обмін не йтиме.

Основне про обмін полоненими