Бойовики висунули вимоги щодо наступного обміну полоненими
У так званій "ДНР" заявили, що готові вести перемовини з Україною про наступний обмін полоненими. Але лише після проведення "процесуального очищення" вже звільнених бойовиків.
Про умови обміну бойовиків повідомила "омбудменка" так званої "ДНР" Дар'я Морозова.
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Обмін, який відбувся 29 грудня 2019 року, буде вважатися завершеним тільки після повного завершення процедури процесуального очищення раніше утримуваних осіб,
– заявила Морозова.
За її словами, до виконання цього пункту мова про новий обмін не йтиме.
Основне про обмін полоненими
- 23 січня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна веде переговори з Росією щодо наступного обміну полоненими.
- Перший обмін відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
- Другий обмін пройшов між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. Він відбувся 29 грудня. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.
- Натомість Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
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