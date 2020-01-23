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      Вже розпочали переговори з Росією, – Зеленський про новий обмін полоненими

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      Зеленський розповів про підготовку нового обміну полоненими / president.gov.ua

      Україна веде переговори про звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованій території Донбасу та в Росії. Окрім того, Київ вже погодив у Мінську списки для обміну, але буде їх доповнювати.

      Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам в Єрусалимі.

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      За його словами, Україна має два окремі списки для обміну полоненими – з Росією та підконтрольними їй бойовиками Донбасу.

      Президент також сподівається на обмін кримських татар, яких незаконно заарештували в окупованому Криму.

      Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії,
      – сказав Зеленський.

       

      Як відбувалися обміни полоненими між Україною та Росією:

      Перший обмін відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      звільнені з полону Росії політв'язні
      Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

      Другий обмін пройшов між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. Він відбувся 29 грудня. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

      Натомість Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Мінськ Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ Проросійські бойовики Володимир Зеленський
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