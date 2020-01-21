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      Скільки українців досі перебувають у полоні Росії: нові дані

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      У російському полоні досі перебувають 115 українців / Ілюстративне фото

      У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, більшість яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб очікують на повернення на підконтрольну Україні територію з окупованих районів Донбасу.

      Такі дані оприлюднила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй фейсбук-сторінці. Їх омбудсен озвучила і голові ОБСЄ Еді Рамі під час зустрічі 21 січня на Луганщині.

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      Денісова закликала нового очільника ОСБЄ сприяти у налагодженні процесу передачі українців з тимчасово окупованого Донбасу. За її словами, наразі українська сторона отримала 569 заяв від осіб, які перебувають на окупованій Донеччині, але хочуть повернутися на підконтрольну Києву територію. Ще 138 заяв подали громадяни з окупованої Луганщини.

      Омбудсмен додала, що Україні наразі вдалося повернути з полону Росії лише 35 осіб. 

      Станом на 17 січня 2020 року вдалось повернути на Батьківщину лише 35 громадян України, які перебували у полоні Російської Федерації. Водночас 115 українських політв’язнів ще досі перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму,
      – наголосила Денісова.

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      86 цих полонених є кримськими татарами. Країна-агресор інкримінує їм організацію діяльності та участь у терористичних й екстримістських організаціях.

      "Деякі українці перебувають у критичному стані. Вони потребують термінового обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги. Серед них – Алімов Рефат, Аметов Ернес, Вигівський Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Володимир, Карімов Алім, Шумков Олександр, Шур Віктор, які утримуються на території Росії, та Абдулгазієв Тофік, Гафаров Джеміль, Сулейманов Ескендер, Шейхалієв Рустем, які утримуються на тимчасово окупованій території Криму", – додала Денісова.

      Тому вона закликала Еді Раму застосувати усі важелі впливу на Росію для відновлення прав українців та якнайшвидшого їх повернення на Батьківщину.

       

      Що відомо про обміни полоненими між Україною та Росією:

      • Перший обмін відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      • Другий обмін пройшов між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. Він відбувся 29 грудня. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.
      • Натомість Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Людмила Денісова Україна – Росія ОБСЄ Новини Криму Новини Донецька Новини Луганська
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