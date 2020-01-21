Скільки українців досі перебувають у полоні Росії: нові дані

У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, більшість яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб очікують на повернення на підконтрольну Україні територію з окупованих районів Донбасу.

Такі дані оприлюднила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй фейсбук-сторінці. Їх омбудсен озвучила і голові ОБСЄ Еді Рамі під час зустрічі 21 січня на Луганщині.

Цікаво: Український політв'язень може втратити слух через працівників російсього СІЗО

Денісова закликала нового очільника ОСБЄ сприяти у налагодженні процесу передачі українців з тимчасово окупованого Донбасу. За її словами, наразі українська сторона отримала 569 заяв від осіб, які перебувають на окупованій Донеччині, але хочуть повернутися на підконтрольну Києву територію. Ще 138 заяв подали громадяни з окупованої Луганщини.

Омбудсмен додала, що Україні наразі вдалося повернути з полону Росії лише 35 осіб.

Станом на 17 січня 2020 року вдалось повернути на Батьківщину лише 35 громадян України, які перебували у полоні Російської Федерації. Водночас 115 українських політв’язнів ще досі перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму,

– наголосила Денісова.

Дізнайтеся більше: Б'ють струмом, поки не відключишся, – звільнений з полону українець про тортури ФСБ

86 цих полонених є кримськими татарами. Країна-агресор інкримінує їм організацію діяльності та участь у терористичних й екстримістських організаціях.

"Деякі українці перебувають у критичному стані. Вони потребують термінового обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги. Серед них – Алімов Рефат, Аметов Ернес, Вигівський Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Володимир, Карімов Алім, Шумков Олександр, Шур Віктор, які утримуються на території Росії, та Абдулгазієв Тофік, Гафаров Джеміль, Сулейманов Ескендер, Шейхалієв Рустем, які утримуються на тимчасово окупованій території Криму", – додала Денісова.

Тому вона закликала Еді Раму застосувати усі важелі впливу на Росію для відновлення прав українців та якнайшвидшого їх повернення на Батьківщину.

Що відомо про обміни полоненими між Україною та Росією: