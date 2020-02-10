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      Джемілєв розповів, кого з полонених у РФ треба обмінювати в першу чергу

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      Джемілєв розповів, кого потрібно найперше повертати з полону РФ / wikipedia.org

      Україна активно готується до нового обміну утримуваними з Росією. До роботи залучили і представників кримських татар – СБУ передала їм на затвердження список полонених для обміну.

      Про це розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв в ефірі "Крим.Реалії". За його словами, кримські татари мають свої пріоритети при виборі.

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      Нам СБУ передали весь цей список на затвердження. У нас є свої пріоритети, кого звільняти в першу чергу. Ми вважаємо, що спочатку повинні вийти наші співвітчизники, які отримали в російських судах найбільші терміни – за 15-17 років, абсолютно дикі, за якусь літературу,
      – розповів Джемілєв.

      Він додав, що в останню чергу обміну підлягають ті полонені, які сидять під домашнім арештом чи мають підписку про невиїзд. Адже вони страждають набагато менше, ніж ті, хто сидить у таборах Росії-агресора.

      "Одним словом, йде процес, ми розглядаємо кожне прізвище. Так чи інакше, коли весь наш обмінний запас буде вичерпано, ми будемо змушені вимагати звільнення наших людей, напевно, вже на іншій основі", – підсумував він.

      Президент Володимир Зеленський 3 лютого повідомив, що Україна готується до нового обміну полоненими з Росією та підконтрольними РФ бойовиками. Дату обміну можуть оголосити найближчим часом. У списку буде багато прізвищ полонених, серед яких і кримські татари. Наразі остаточні списки обговорюють на засіданнях ТКГ у Мінську.

      Скільки українців перебуває у полоні РФ?У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, 86 з яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб перебувають на окупованому Донбасі й очікують повернення на підконтрольну Україні територію.

      Обміни полоненими за президентства Зеленського: головне

      Перший обмін відбувся з Росією 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів, серед яких режисер Олег Сенцов та журналіст Роман Сущенко.

      обмін полоненими, звільнені з полону українці
      Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

      Другий обмін пройшов 29 грудня між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Мустафа Джемілєв Кримські татари Україна – Росія
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