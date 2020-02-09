Закопували живцем і виводили на розстріл: ексбранець Савін розповів про катування бойовиків

Бойовики на Донбасі жорстоко катували бранців, а також тих, хто з ними спілкувався. Терористи часто утримували полонених українців в абсолютній темряві.

Про це колишній бранець Василь Савін розповів виданню "Апостроф". Бойовики катували його, а також його дружину і сина.

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Ексбранець згадав, що його двічі виводили на розстріл, а одного разу навіть закопали живцем. За його словами, бойовики поклали чоловіка у труну в кайданах і забили кришку цвяхами.

Я був відомою людиною, мене не можна було відверто калічити: виривати зуби щипцями, відрізати вуха, відрубувати пальці, виколювати очі. Таких людей катують інакше. Звичайно ж, струмом, це зрозуміло. Є і такий метод: вставляють в уретру дріт від шампанського, з одного кінця підпалюють – алюміній швидко проводить тепло, а жодних слідів не залишається,

– згадує Василь Савін.

Він також розповів, що бранців могли не годувати по 16 діб, а також утримувати в абсолютній темряві.

Що відомо про Віктора Савіна?Був єдиним депутатом Донецької облради, який виступав проти "Партії Регіонів" і їхнього кандидата Віктора Януковича. На початку 2015 року бойовики "ДНР" призначили його на керівну посаду, а вже навесні звинуватили у підготовці до "захоплення влади". Згодом чоловіка засудили до 23 років ув’язнення.



Сам Савін переконує, що, перебуваючи на посаді голови районної адміністрації при "ДНР", готував з однодумцями "Український батальйон Макіївка". Він повинен був посприяти українській армії вибити бойовиків з міста у момент наступу.

Відзначимо, що у Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, 86 з яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб перебувають на окупованому Донбасі й очікують повернення на підконтрольну Україні територію.

Головне про обміни полоненими за президентства Зеленського

Перший обмін відбувся з Росією 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів, серед яких режисер Олег Сенцов та журналіст Роман Сущенко.



Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

Другий обмін пройшов 29 грудня між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.