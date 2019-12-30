Там Середньовіччя: звільнений з полону українець Савін розповів про в'язниці бойовиків

Звільнений з полону окупантів українець Василь Савін розповів про полонених, що сиділи з ним у Макіївській колонії і не потрапили на обмін. Він також сказав, що крім офіційних тюрем, існують і приховані.

Про це він заявив у коментарі "Громадському радіо".

До теми: Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 людей, – Лутковська

За його словами, у підвалах окупантів залишаються українці:

Володимир Синюков,

Павло Корсун, військовий,

Максим Тимофєєв, інвалід другої групи,

Олександр Шелест,

Сергій і Дмитро Караберюш,

Твердий, Самдулов, Матюшенко,

Воробей Василь,

Геннадій Матвійчук – шахтар, у якого зламаний хребет.

Чоловік додав, що так звана омбудсмен бойовиків Морозова приїжджала перед обміном до полонених українців. Савін задав їй питання, чому немає підтвердження про обмін інших полонених. Вона ж відповіла, що якщо підтвердить, "то Україна може не віддати тих, кого треба бойовикам".

Савін також додав, що, крім офіційних тюрем, у так званій "ДНР" є й приховані. За його словами, бойовики постійно катують та вибивають свідчення з полонених.

Коли Путін бреше, що там немає їх в'язниць, хочеться плюнути в екран,

– сказав колишній заручник.

Відзначимо, що представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 українців, яких все ще утримують на окупованих територіях.

Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.



Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу