Там Середньовіччя: звільнений з полону українець Савін розповів про в'язниці бойовиків
Звільнений з полону окупантів українець Василь Савін розповів про полонених, що сиділи з ним у Макіївській колонії і не потрапили на обмін. Він також сказав, що крім офіційних тюрем, існують і приховані.
Про це він заявив у коментарі "Громадському радіо".
До теми: Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 людей, – Лутковська
За його словами, у підвалах окупантів залишаються українці:
- Володимир Синюков,
- Павло Корсун, військовий,
- Максим Тимофєєв, інвалід другої групи,
- Олександр Шелест,
- Сергій і Дмитро Караберюш,
- Твердий, Самдулов, Матюшенко,
- Воробей Василь,
- Геннадій Матвійчук – шахтар, у якого зламаний хребет.
Чоловік додав, що так звана омбудсмен бойовиків Морозова приїжджала перед обміном до полонених українців. Савін задав їй питання, чому немає підтвердження про обмін інших полонених. Вона ж відповіла, що якщо підтвердить, "то Україна може не віддати тих, кого треба бойовикам".
Савін також додав, що, крім офіційних тюрем, у так званій "ДНР" є й приховані. За його словами, бойовики постійно катують та вибивають свідчення з полонених.
Коли Путін бреше, що там немає їх в'язниць, хочеться плюнути в екран,
– сказав колишній заручник.
Відзначимо, що представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 українців, яких все ще утримують на окупованих територіях.
Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.
Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу