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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Там Середньовіччя: звільнений з полону українець Савін розповів про в'язниці бойовиків

      2617 Читать новость на русском
      Василь Савін / hromadske.radio

      Звільнений з полону окупантів українець Василь Савін розповів про полонених, що сиділи з ним у Макіївській колонії і не потрапили на обмін. Він також сказав, що крім офіційних тюрем, існують і приховані.

      Про це він заявив у коментарі "Громадському радіо".

      До теми: Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 людей, – Лутковська

      За його словами, у підвалах окупантів залишаються українці: 

      • Володимир Синюков, 
      • Павло Корсун, військовий,
      • Максим Тимофєєв, інвалід другої групи,
      • Олександр Шелест,
      • Сергій і Дмитро Караберюш,
      • Твердий, Самдулов, Матюшенко,
      • Воробей Василь,
      • Геннадій Матвійчук – шахтар, у якого зламаний хребет.

      Чоловік додав, що так звана омбудсмен бойовиків Морозова приїжджала перед обміном до полонених українців. Савін задав їй питання, чому немає підтвердження про обмін інших полонених. Вона ж відповіла, що якщо підтвердить, "то Україна може не віддати тих, кого треба бойовикам".

      Савін також додав, що, крім офіційних тюрем, у так званій "ДНР" є й приховані. За його словами, бойовики постійно катують та вибивають свідчення з полонених.

      Коли Путін бреше, що там немає їх в'язниць, хочеться плюнути в екран,
      – сказав колишній заручник.

      Відзначимо, що представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 українців, яких все ще утримують на окупованих територіях.

      Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.


      Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія
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