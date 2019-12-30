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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 людей, – Лутковська

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      Обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня / ОП

      Бойовики повернули 29 грудня Україні 76 людей в обмін на 124 особи з російського списку. Тепер Тристороння контактна група має нове завдання: домовитися про звільнення ще 300 українців, яких все ще утримують на окупованих територіях.

      Про це розповіла журналістам представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська в "Борисполі" після зустрічі звільнених українців.

      Важливо: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      За її словами, українська сторона достеменно знає про перебування на окупованій частині Донбасу 100 людей. Поруч із цим у місцях позбавлення волі перебуває ще приблизно 200 людей, підтвердити (верифікувати чи ідентифікувати) яких наразі немає змоги – бо вони не мають документів.

      Є підтвердження щодо приблизно 100 людей, які мають документи. Їхні родичі приносять ці документи і показують, що – ось, дивіться: слідчий ізолятор приймає передачі та видає відповідні довідки,
      – пояснила Лутковська.

      Натомість ще у 200 людей "просто немає тих родичів, які можуть запитати на непідконтрольній території, умовно кажучи, "посадову особу" про стан цієї людини і, відповідно, не можуть отримати документи".

      Я так приблизно передбачаю, що ще стосовно 300 людей ми будемо вести перемовини,
      – підсумувала Валерія Лутковська.

      Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.

      Полон
      Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу

      До теми: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: коментар Зеленського

      Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: близько 20 осіб відмовилися брати участь
      29 грудня
      5008
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Валерія Лутковська Обмін полоненими Українці в полоні РФ Окуповані території Україна – Росія
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