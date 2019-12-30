Україна хоче домовитися про звільнення ще 300 людей, – Лутковська

Бойовики повернули 29 грудня Україні 76 людей в обмін на 124 особи з російського списку. Тепер Тристороння контактна група має нове завдання: домовитися про звільнення ще 300 українців, яких все ще утримують на окупованих територіях.

Про це розповіла журналістам представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська в "Борисполі" після зустрічі звільнених українців.

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За її словами, українська сторона достеменно знає про перебування на окупованій частині Донбасу 100 людей. Поруч із цим у місцях позбавлення волі перебуває ще приблизно 200 людей, підтвердити (верифікувати чи ідентифікувати) яких наразі немає змоги – бо вони не мають документів.

Є підтвердження щодо приблизно 100 людей, які мають документи. Їхні родичі приносять ці документи і показують, що – ось, дивіться: слідчий ізолятор приймає передачі та видає відповідні довідки,

– пояснила Лутковська.

Натомість ще у 200 людей "просто немає тих родичів, які можуть запитати на непідконтрольній території, умовно кажучи, "посадову особу" про стан цієї людини і, відповідно, не можуть отримати документи".

Я так приблизно передбачаю, що ще стосовно 300 людей ми будемо вести перемовини,

– підсумувала Валерія Лутковська.

Обмін полоненими 29 грудня: на Батьківщину повернулися 76 полонених, Україна передала російській стороні 124 утримуваних.



Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу

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