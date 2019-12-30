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      Украина хочет договориться об освобождении еще 300 человек, – Лутковская

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      Обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря / ОП

      Боевики вернули 29 декабря Украине 76 человек в обмен на 124 человека из российского списка. Теперь Трехсторонняя контактная группа имеет новую задачу: договориться об освобождении еще 300 украинцев, которых все еще удерживают на оккупированных территориях.

      Об этом рассказала журналистам представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская в "Борисполе" после встречи освобожденных украинцев.

      Важно: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

      По ее словам, украинская сторона точно знает о нахождении на оккупированной части Донбасса 100 человек. Вместе с этим в местах лишения свободы находятся еще примерно 200 человек, подтвердить (верифицировать или идентифицировать) которых пока нет возможности – потому что они не имеют документов.

      Есть подтверждение о примерно 100 людях, которые имеют документы. Их родственники приносят эти документы и показывают, что – вот, смотрите: следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки,
      – пояснила Лутковская.

      Но вот еще у 200 человек "просто нет тех родственников, которые могут спросить на неподконтрольной территории, условно говоря, "должностное лицо" о состоянии этого человека и, соответственно, не могут получить документы".

      Я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры,
      – подытожила Валерия Лутковская.

      Обмен пленными 29 декабря: на Родину вернулись 76 пленных, Украина передала российской стороне 124 удерживаемых.

      плен
      Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала

      К теме: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: комментарий Зеленского

      Как освобожденных из плена украинцев встречали в Борисполе: фото и видео
      29 декабря
      1066
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оккупированные территории Украинцы в плену РФ Обмен пленными Валерия Лутковская
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