Там Средневековье: освобожденный из плена украинец Савин рассказал о тюрьмах боевиков

Освобожденный из плена оккупантов украинец Василий Савин рассказал о пленных, которые сидели с ним в Макеевской колонии и не попали на обмен. Он также сказал, что кроме официальных тюрем, существуют и скрытые.

Об этом он заявил в комментарии "Громадскому радио".

К теме: Украина хочет договориться об освобождении еще 300 человек, – Лутковская

По его словам, в подвалах оккупантов остаются украинцы:

Владимир Синюков,

Павел Корсун, военный,

Максим Тимофеев, инвалид второй группы,

Александр Шелест,

Сергей и Дмитрий Караберюш,

Твердый, Самдулов, Матюшенко,

Воробей Василий,

Геннадий Матвийчук – шахтер, у которого сломан позвоночник.

Мужчина добавил, что так называемая омбудсмен боевиков Морозова приезжала перед обменом к пленным украинцам. Савин задал ей вопрос, почему нет подтверждения об обмене других пленных. Она ответила, что если подтвердит, "то Украина может не отдать тех, кого надо боевикам".

Савин также добавил, что, кроме официальных тюрем, в так называемой "ДНР" есть и скрытые. По его словам, боевики постоянно пытают и выбивают показания из пленных.

Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран,

– сказал бывший заложник.

Отметим, что представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что Украина хочет договориться об освобождении еще 300 украинцев, которых все еще удерживают на оккупированных территориях.

Обмен пленными 29 декабря: на Родину вернулись 76 пленных, Украина передала российской стороне 124 удерживаемых.



Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала