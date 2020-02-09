Закапывали живьем и выводили на расстрел: экс-пленник Савин рассказал о пытках боевиков
Боевики на Донбассе жестоко пытали пленников, а также тех, кто с ними общался. Террористы часто содержали пленных украинцев в абсолютной темноте.
Об этом бывший пленник Василий Савин рассказал изданию "Апостроф".Боевики пытали его, а также его жену и сына.
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Бывший пленник вспомнил, что его дважды выводили на расстрел, а однажды даже закопали живьем. По его словам, боевики положили мужчину в гроб в цепях и забили крышку гвоздями.
Я был известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы щипцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают – алюминий быстро проводит тепло, а никаких следов не остается,
– вспоминает Василий Савин.
Он также рассказал, что пленников могли не кормить по 16 суток, а также содержать в абсолютной темноте.
Что известно о Викторе Савине?
Был единственным депутатом Донецкого облсовета, который выступал против Партии Регионов и их кандидата Виктора Януковича. В начале 2015 года боевики "ДНР" назначили его на руководящую должность, а уже весной обвинили в "подготовке к захвату власти". Впоследствии мужчину приговорили к 23 годам заключения.
Сам Савин убеждает, что, находясь на посту главы районной администрации при "ДНР", готовил с единомышленниками "Украинский батальон Макеевка". Он должен был посодействовать украинской армии выбить боевиков из города в момент наступления.
Отметим, что в России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.
Главное об обменах пленными при президентстве Зеленском
Первый обмен состоялся с Россией 7 сентября по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.
Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала
Второй обмен прошел 29 декабря между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.
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