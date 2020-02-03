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      Зеленський анонсував обміни полоненими з бойовиками та Росією: що про це відомо

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      Володимир Зеленський / Пресслужба президента України

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що Україна готує дуже великий список осіб для обміну полоненими. За його словами, найближчим часом оголосять дату його проведення.

      Таку заяву Зеленський зробив під час брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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      Зеленський, зокрема, зазначив, що зараз триває обговорення обміну полоненими у двох напрямках:

      • дискусії у форматі Тристоронньої контактної групи в Мінську;
      • обмін українських полонених, які перебувають на окупованих територіях.

      "Там готують список, список – дуже великий. Ми вже передали його, список будуть обговорювати в Мінську. Я думаю, що найближчим часом буде дата обміну першої частини наших полонених", – зауважив український президент.

      Він додав, що почалася робота з Кремлем щодо обміну полоненими, якы перебувають у Криму та на території Росії.

      "Я впевнений, що найближчим часом будуть дати, і суспільство побачить списки. Більшість зі списку, які утримується в Росії, – дійсно, кримські татари", – підкреслив Зеленський.

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      За президенства Володимира Зеленського Україна провела два великі обміни полоненими.

      • З Росією. Відбувся 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
      • З бойовиками на Донбасі. Відбувся 29 грудня. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Президент України Володимир Зеленський Українці в полоні РФ Проросійські бойовики
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