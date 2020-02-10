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      Джемилев рассказал, кого из пленных в РФ надо менять в первую очередь

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      Джемилев рассказал, кого нужно прежде всего возвращать из плена РФ / wikipedia.org

      Украина активно готовится к новому обмену удерживаемыми с Россией. К работе привлекли и представителей крымских татар – СБУ передала им на утверждение список пленных для обмена.

      Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в эфире "Крым.Реалии". По его словам, крымские татары имеют свои приоритеты при выборе.

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      Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, которые получили в российских судах самые большие сроки – за 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу,
      – рассказал Джемилев.

      Он добавил, что в последнюю очередь обмену подлежат те пленные, которые сидят под домашним арестом или имеют подписку о невыезде. Ведь они страдают гораздо меньше, чем те, кто сидит в лагерях России-агрессора.

      "Одним словом, идет процесс, мы рассматриваем каждую фамилию. Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", – подытожил он.

      Президент Владимир Зеленский 3 февраля сообщил, что Украина готовится к новому обмену пленными с Россией и подконтрольными РФ боевиками. Дату обмена могут объявить в ближайшее время. В списке будет много фамилий пленных, среди которых и крымские татары. Сейчас окончательные списки обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске.

      Сколько украинцев находится в плену РФ?В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.

      Обмены пленными при президенте Зеленском: главное

      Первый обмен состоялся с Россией 7 сентября при схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

      обмін полоненими, звільнені з полону українці
      Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

      Второй обмен прошел 29 декабря между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украина – Россия Крымские татары Мустафа Джемилев
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