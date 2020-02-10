Джемилев рассказал, кого из пленных в РФ надо менять в первую очередь

Украина активно готовится к новому обмену удерживаемыми с Россией. К работе привлекли и представителей крымских татар – СБУ передала им на утверждение список пленных для обмена.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев в эфире "Крым.Реалии". По его словам, крымские татары имеют свои приоритеты при выборе.

Важно: Закапывали живьем и выводили на расстрел: экс-пленник Савин рассказал о пытках боевиков

Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, которые получили в российских судах самые большие сроки – за 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу,

– рассказал Джемилев.

Он добавил, что в последнюю очередь обмену подлежат те пленные, которые сидят под домашним арестом или имеют подписку о невыезде. Ведь они страдают гораздо меньше, чем те, кто сидит в лагерях России-агрессора.

"Одним словом, идет процесс, мы рассматриваем каждую фамилию. Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", – подытожил он.

Президент Владимир Зеленский 3 февраля сообщил, что Украина готовится к новому обмену пленными с Россией и подконтрольными РФ боевиками. Дату обмена могут объявить в ближайшее время. В списке будет много фамилий пленных, среди которых и крымские татары. Сейчас окончательные списки обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске.

Сколько украинцев находится в плену РФ?В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Обмены пленными при президенте Зеленском: главное

Первый обмен состоялся с Россией 7 сентября при схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.



Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

Второй обмен прошел 29 декабря между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.