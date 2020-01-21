Сколько украинцев еще находятся в плену России: новые данные

В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, большинство из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию из оккупированных районов Донбасса.

Такие данные обнародовала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей фейсбук-странице. Их омбудсен озвучила и председателю ОБСЕ Эди Раме во время встречи 21 января на Луганщине.

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Денисова призвала нового главу ОСБЕ содействовать в налаживании процесса передачи украинцев с временно оккупированного Донбасса. По ее словам, сейчас украинская сторона получила 569 заявлений от лиц, находящихся в оккупированной Донецкой области, но которые хотят вернуться на подконтрольную Киеву территорию. Еще 138 заявлений подали граждане с оккупированной Луганщины.

Омбудсмен добавила, что Украине пока удалось вернуть из плена России только 35 человек.

По состоянию на 17 января 2020 года удалось вернуть на родину только 35 граждан Украины, находившихся в плену Российской Федерации. В то же время 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма,

– отметила Денисова.

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86 пленных являются крымскими татарами. Страна-агрессор инкриминирует им организацию деятельности и участие в террористических и экстримистских организациях.

"Некоторые украинцы находятся в критическом состоянии. Они нуждаются в срочном обследовании и оказании квалифицированной медицинской помощи. Среди них: Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Шур Виктор, которые удерживаются на территории России, и Абдулгазиев Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиев Рустем, которые удерживаются на временно оккупированной территории Крыма", – добавила Денисова.

Поэтому она призвала Эди Раму применить все рычаги влияния на Россию для восстановления прав украинцев и скорейшего их возвращения на Родину.

Что известно об обменах пленными между Украиной и Россией: