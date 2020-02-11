Обменов пленными будет несколько, – Зеленский объяснил причину

Украина готовится к новому обмену пленными с Россией и составляет списки удерживаемых. Из-за того, что списки довольно длинные, их будут разбивать на несколько частей. Следовательно, обменов может быть несколько.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Интерфаксу" отметил, что в плену России пока остается более 200 украинцев.

Интересно: Джемилев рассказал, кого из пленных в РФ надо менять в первую очередь

У нас сейчас там длинные списки. Их надо разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина должна делать и "другие вещи" для прекращения войны.

К слову, Зеленский еще 3 февраля сообщил, что Украина готовится к новому обмену пленными с Россией и подконтрольными РФ боевиками. В списке много фамилий пленных, пока их обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске.

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти в ближайшее время. Во время него в Украину должны вернуться все пленные, среди которых и крымские татары.

Сколько украинцев находится в плену РФ?

В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Обмены пленными: кто и когда вернулся в Украину

Первый обмен состоялся с Россией 7 сентября по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива в ноябре 2019 года, и 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.



Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

Второй обмен прошел 29 декабря между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.