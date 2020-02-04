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      Всех на всех: Пристайко рассказал, когда может пройти новый обмен пленными

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      Пристайко прокомментировал предстоящий обмен пленными / Фото 24 канала

      Обмен пленными по формуле "всех на всех" может состояться в ближайшее время. Во время него в Украину должны вернуться пленные из России и оккупированных территорий Донбасса, среди которых и крымские татары.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Прагу заметил, что Киев надеется на "очень большой, массовый обмен" удерживаемыми, передает "Укринформ".

      Важно: Имена украинцев, которые остались в плену боевиков: список

      Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех",
      – сказал глава МИД.

      По словам министра, украинская сторона надеется, что в списки на обмен будут включены крымские татары, которык удерживают в России и оккупированном Крыму. Ведь во время предыдущих обменов Украине удалось вернуть "не так много" представителей этого нацменьшинства.

      Также Пристайко подтвердил, что президент Владимир Зеленский обсуждал вопрос обмена пленными с президентом Турции Реджепом Теипом Эрдоганом во время его визита в Киев 3 февраля. Тогда украинский глава государства заявил, что Киев объявит дату проведения обмена в ближайшее время. В списке будет много фамилий, пока их обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске. Также Украина уже начала переговоры по обмену с Россией.

      Сколько украинцев осталось в плену РФ?В России и в оккупированном ею Крыму находятся 115 украинских политзаключенных, 86 из которых – крымские татары. Еще почти 600 человек находятся на оккупированном Донбассе и ожидают возвращения на подконтрольную Украине территорию.

      Главное об обмене пленными при президенте Зеленском

      Первый обмен состоялся с Российской Федерацией 7 сентября при схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

      обмін полоненими, звільнені з полону РФ українці
      Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

      Второй обмен прошел 29 декабря между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Владимир Зеленский Пророссийские боевики МИД Украины Вадим Пристайко Крымские татары Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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