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      Пристайко розповів, коли може пройти новий обмін полоненими між Україною і РФ

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      Пристайко прокоментував майбутній обмін полоненими / Фото 24 каналу

      Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" може відбутися найближчим часом. Під час нього до України мають повернутися полонені з Росії та окупованих територій Донбасу, серед яких і кримські татари.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час візиту до Праги зауважив, що Київ сподівається на "дуже великий, масовий обмін" утримуваними, передає "Укрінформ".

      Важливо: Імена українців, які залишилися в полоні бойовиків: список

      Ми дійсно готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо у можливість завершити найближчим часом обмін "всіх на всіх",
      – сказав глава МЗС.

      За словами міністра, українська сторона сподівається, що у списки на обмін будуть включені кримські татари, яких утримують в Росії та окупованому Криму. Адже під час попередніх обмінів Україні вдалося повернути "не так багато" представників цієї нацменшини.

      Також Пристайко підтвердив, що президент Володимир Зеленський обговорював питання обміну полоненими з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом під час його візиту до Києва 3 лютого. Тоді український глава держави заявив, що Київ оголосить дату проведення обміну найближчим часом. У списку буде багато прізвищ, наразі їх обговорюють на засіданнях ТКГ у Мінську. Також Україна вже почала перемовини щодо обміну з Росією.

      Скільки українців залишились у полоні РФ?У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, 86 з яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб перебувають на окупованому Донбасі й очікують повернення на підконтрольну Україні територію.

      Головне про обміни полоненими за президентства Зеленського

      Перший обмін відбувся з Росією 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів, серед яких режисер Олег Сенцов та журналіст Роман Сущенко.

      обмін полоненими, звільнені з полону РФ українці
      Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

      Другий обмін пройшов 29 грудня між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Володимир Зеленський Проросійські бойовики Новини Росії Україна – Росія МЗС України Вадим Пристайко Кримські татари Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини України Новини політики
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