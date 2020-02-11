Обмінів полоненими буде кілька, – Зеленський пояснив причину

Україна готується до нового обміну полоненими з Росією та складає списки утримуваних. Через те, що списки є доволі довгими, їх будуть розбивати на кілька частин. Відтак, обмінів може бути кілька.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Інтерфаксу" відзначив, що у полоні Росії наразі залишається понад 200 українців.

Цікаво: Джемілєв розповів, кого з полонених у РФ треба обмінювати в першу чергу

У нас зараз там довгі списки. Їх треба розбивати. На тій стороні понад 200 наших, а у нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх усіх повернути неможливо через підготовку документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Україна повинна робити і "інші речі" для припинення війни.

До слова, Зеленський ще 3 лютого повідомив, що Україна готується до нового обміну полоненими з Росією та підконтрольними РФ бойовиками. У списку буде багато прізвищ полонених, наразі їх обговорюють на засіданнях ТКГ у Мінську.

Водночас міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголошував, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" може відбутися найближчим часом. Під час нього до України мають повернутися усі полонені, серед яких і кримські татари.

Скільки українців перебуває у полоні РФ?У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, 86 з яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб перебувають на окупованому Донбасі й очікують повернення на підконтрольну Україні територію.

Обміни полоненими: хто і коли повернувся в Україну

Перший обмін відбувся з Росією 7 вересня за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки у листопаді 2019 року, та 11 політв'язнів, серед яких режисер Олег Сенцов та журналіст Роман Сущенко.



Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

Другий обмін пройшов 29 грудня між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. На Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.