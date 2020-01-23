Уже начали переговоры с Россией, – Зеленский о новом обмене пленными

Украина ведет переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на временно оккупированной территории Донбасса и в России. Кроме того, Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в Иерусалиме.

Интересно: Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России: новые данные

По его словам, Украина имеет два отдельных списка для обмена пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками Донбасса.

Президент также надеется на обмен крымских татар, которых незаконно арестовали в оккупированном Крыму.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией относительно обмена украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", – сказал Зеленский.

Как происходили обмены пленными между Украиной и Россией:

Первый обмен состоялся 7 сентября при схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

Второй обмен прошел между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. Он состоялся 29 декабря. На Родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

Вместе с тем, Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.