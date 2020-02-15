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      Новый обмен пленными может состояться еще до нормандской встречи, – Пристайко

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      Вадим Пристайко анонсировал проведение нового обмена пленными / en-ua.com

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленными должен состояться еще до будущей встречи в нормандском формате. По его словам, в его рамках Украина планирует вернуть до 200 своих граждан.

      Фактически, это будет обмен по форме "всех на всех", заявил министр иностранных дел в рамках Мюнхенской конференции. Об этом сообщает "Интерфакс".

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      Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот человек мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех",
      – заявил Вадим Пристайко.

      Учитывая ссылки на слова Зеленского про 200 незаконно удерживаемых украинцев, можно сделать вывод, что говорится о тех, кого боевики удерживают на неподконтрольной части Донбасса.

      Когда должна состояться следующая нормандская встреча?
      Во время крайней нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года было договорено, что следующая такая состоится в апреле 2020-го. Впрочем ранее в Мюнхене Пристайко заявил, что в апреле она может не состояться.

      К слову, во время встречи в Париже было договорено, что к следующей встрече состоится обмен пленными по формату "всех на всех". В конце 2019 года Украина и боевики провели один большой обмен, по результатам которого удалось вернуть 75 украинцев.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Нормандский формат Вадим Пристайко Мюнхенская конференция Обмен пленными
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