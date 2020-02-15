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      Новий обмін полоненими може відбутися ще до нормандської зустрічі, – Пристайко

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      Вадим Пристайко анонсував проведення нового обміну полоненими / en-ua.com

      Очільник МЗС України Вадим Пристайко заявив, що новий обмін полоненими має відбутися ще до майбутньої зустрічі у нормандському форматі. За його словами, у його межах Україна планує повернути до 200 своїх громадян.

      Фактично, це буде обмін за формою "всіх на всіх", заявив міністр закордонних справ у межах Мюнхенської конференції. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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      Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх",
      – заявив Вадим Пристайко.

      Враховуючи посилання на слова Зеленського про 200 незаконно утримуваних українців, можна зробити висновок, що мовиться про тих, кого бойовики утримують на непідконтрольній частині Донбасу.

      Коли має відбутися наступна нормандська зустріч?Під час крайньої нормандської зустрічі у Парижі у грудні 2019 року було домовлено, що наступна така відбудеться у квітні 2020-го. Втім раніше у Мюнхені Пристайко заявив, що у квітні вона може не відбутися.

      До слова, під час зустрічі у Парижі було домовлено, що до наступної зустрічі відбудеться обмін полоненими за форматом "всіх на всіх". Наприкінці 2019 року Україна та бойовики провели один великий обмін, за результатами якого вдалося повернути 75 українців.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Нормандський формат Вадим Пристайко Мюнхенська конференція МЗС України Обмін полоненими Новини України Новини політики
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