Зустріч у нормандському форматі можуть відкласти: що відомо

Зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини може не відбутися у квітні, як це планували напередодні. Однак Володимир Зеленський запевняє, що Україна "робить все можливе для того, щоб зустріч відбулася у квітні".

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що у Мюнхені також не відбудеться нормандської зустрічі на міністерському рівні, хоча така можливість обговорювалася, повідомляє "Європейська правда".

Важливо: Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео

Пристайко запевнив, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини все ж однозначно проведуть нормандський саміт.

Можливо це буде не в квітні, а пізніше. Нам важливо щоби були домовленості, яких вони зможуть досягти,

– сказав Пристайко.

Водночас під час виступу у Мюнхені Володимир Зеленський заявив, що Україна "робить все можливе для того, щоб зустріч відбулася у квітні".

Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту сторони домовилися про наступну зустріч "через 4 місяці", тобто у квітні.

Важливо. У команді президента Володимира Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу