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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      Зустріч у нормандському форматі можуть відкласти: що відомо

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      Попередня нормандська зустріч була 9 грудня 2019 року / Getty images

      Зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини може не відбутися у квітні, як це планували напередодні. Однак Володимир Зеленський запевняє, що Україна "робить все можливе для того, щоб зустріч відбулася у квітні".

      Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що у Мюнхені також не відбудеться нормандської зустрічі на міністерському рівні, хоча така можливість обговорювалася, повідомляє "Європейська правда".

      Важливо: Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео

      Пристайко запевнив, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини все ж однозначно проведуть нормандський саміт.

      Можливо це буде не в квітні, а пізніше. Нам важливо щоби були домовленості, яких вони зможуть досягти,
      – сказав Пристайко.

      Водночас під час виступу у Мюнхені Володимир Зеленський заявив, що Україна "робить все можливе для того, щоб зустріч відбулася у квітні".

      Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту сторони домовилися про наступну зустріч "через 4 місяці", тобто у квітні.

      Важливо. У команді президента Володимира Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.


      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини Франції Мюнхенська конференція Вадим Пристайко Володимир Зеленський Нормандський формат Новини України Новини політики
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