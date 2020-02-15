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      Встречу в нормандском формате могут отложить: что известно

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      Предыдущая нормандская встреча была 9 декабря 2019 года / Getty images

      Встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может не состояться в апреле, как планировали накануне. Однако Владимир Зеленский уверяет, что Украина "делает все возможное для того, чтобы встреча состоялась в апреле".

      Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в Мюнхене также не состоится нормандская встреча на министерском уровне, хотя такая возможность обсуждалась, сообщает "Европейская правда".

      Важно: Владимир Зеленский выступил в Мюнхене: видео

      Пристайко заверил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии все же однозначно проведут нормандский саммит.

      Возможно это будет не в апреле, а позже. Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь,
      – сказал Пристайко.

      Во время выступления в Мюнхене Владимир Зеленский заявил, что Украина "делает все возможное для того, чтобы встреча состоялась в апреле".

      Предварительная встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита стороны договорились о следующей встрече "через 4 месяца", то есть в апреле.

      Важно! В команде президента Владимира Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе.

      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Мюнхенская конференция Новости России Новости Франции Вадим Пристайко Нормандский формат
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