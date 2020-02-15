Встречу в нормандском формате могут отложить: что известно

Встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может не состояться в апреле, как планировали накануне. Однако Владимир Зеленский уверяет, что Украина "делает все возможное для того, чтобы встреча состоялась в апреле".

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в Мюнхене также не состоится нормандская встреча на министерском уровне, хотя такая возможность обсуждалась, сообщает "Европейская правда".

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Пристайко заверил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии все же однозначно проведут нормандский саммит.

Возможно это будет не в апреле, а позже. Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь,

– сказал Пристайко.

Во время выступления в Мюнхене Владимир Зеленский заявил, что Украина "делает все возможное для того, чтобы встреча состоялась в апреле".

Предварительная встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита стороны договорились о следующей встрече "через 4 месяца", то есть в апреле.

Важно! В команде президента Владимира Зеленского рассчитывают, что следующая встреча в нормандском формате прояснит вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов на временно оккупированном Донбассе.

О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала