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      Звільнені з полону українці можуть залишитися без даху над головою

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      Звільнені з полону українці скаржаться, що їм ніде жити / фото: ОПУ

      Омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що до неї надходять звернення від українців, які були звільнені 29 року 2019 року з полону бойовиків. Вони просять посприяти в отриманні житла на вільній від російських найманців території.

      Нині звільнені бранці проходять реабілітацію у госпіталі "Лісова поляна", але її термін закінчується, а більшість колишніх полонених не мають власних домівок, розповіла Людмила Денісова у своєму фейсбуці.

      Важливо! В Феофанії нас потримали, щоб показати добрий прийом, – експолонений

      Вона зазначила, що ще на початку січня 2019 року працівники секретаріату омбудсмена зібрали повну інформацію про те, чого потребують звільнені українці. Зокрема, і про потреби у житлі.

      Омбудсменка також розповіла, що ініціювала зустріч звільнених українців з працівниками Служби зайнятості. Останні мають провести консультації та надати необхідну допомогу у пошуках роботи.

      Також кмоанда омбудсмена передала профільним міністерствам усю інформацію про потреби звільнених з полону українців.

      Вважаю, що українці, які перебували в полоні на окупованих територіях і втратили там своє здоров'я заслуговують на гідне соціальне забезпечення від держави, аби вони могли скоріше адаптуватися до мирного життя,
      – наголосила Людмила Денісова.

      Що відомо про обмін полоненими 29 грудня 2019 року?Поки що крайній обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді Україна змогла звільнити 76 своїх громадян. Серед них були 12 військовополонених, але більшість – цивільні місцеві мешканці, які не стали підтримувати окупантів. Їхні домівки, а часто і рідні та близькі залишилися на окупованих територіях.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Людмила Денісова Обмін полоненими Українці в полоні РФ Окуповані території
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