В Феофанії нас потримали, щоб показати добрий прийом, – експолонений
Про повернення з полону та проблеми, з якими доводиться зіштовхуватися вдома – у відвертому інтерв'ю 24 каналу розповів ексбранець Кремля Сергій Усатюк, якого було звільнено 29 грудня під час останнього обміну.
Він поділився спогадами, що коли повернувся з тимчасово окупованих теритрії і перетнув блокпост – радів і сміявся.
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"Зустріли нас добре, дуже приємно. І приємно було від того, що ми вже на українській землі. Коли ДНРівський блокпост переїхали – ми всі раділи і сміялися. Військові нас зустрічали – спасибі їм, що підтримували нас психологічно", – згадує ексбранець.
Він додав, що коли вони прилетіли в Бориспіль, він був радий, що їх зустрів президент.
Далі – розповів Сергій- їх повезли в Феофанію. На його думку, це було доволі показово.
Там нас потримали, просто щоб показати, що нас добре прийняли. Нам сказали одного разу: "А хто вас примушував туди їхати, хто вас примушував це робити?" Так, це моя ініціатива. Ти ж не будеш сидіти і дивитися, як твої брати помирають,
– наголосив Усатюк.
"Ми всі українці, на нашу землю ступи наш ворог – Росія. Ми їх не запрошували, ми нормально жили. Чому вони полізли до нас? Я дуже в політику не лізу, але мені хоч і 25 років тільки буде, я розумію, що це неправильно", – обурюється Сергій.
Після виписки з Феофанії колишній полонених відправили в санаторій "Лісова поляна".
В Феофанії закінчився час перебування. Плюс мене обстежили. Сказали, що у мене все в порядку. А в мене зі здоров’ям не все в порядку. Я з психологом спілкуюся кожен день. Після того, коли мене струмом катували (на голову одягали, на вуха чіпляли). Я не забуваю деякі моменти, я навіть боюсь спілкуватися з людьми, боюсь не стриматися,
– розповів ексбранець.
Сергій додав, що саме в "Лісовій поляні" йому допомагали.
"Мені люди тут в "Лісовій поляні" допомагають, психологи допомагають, ліками допомагають. А в Феофанії мені відмовляли", – сказав колишній полонений.
Що відомо про Сергія Усатюка
Сергій Усатюк – хлопець із Дружківки, міста Донецької області. Як він сам розповів, до полону працював на заводі і в похоронному бюро, декілька разів хотів піти служити, але його не брали. "Але далі вийшло так, що познайомився з людьми, і мене відправили туди шпигувати", – сказав Усатюк. У 2017 році Сергій потрапив у полон.
Станом на 4 лютого 2020 року Сергія Усатюка вже виписали із санаторію "Лісова поляна" і відправили додому у Дружківку, хоча експолонений, за його словами, мав бути у закладі ще до 8 лютого.
Поки що хлопець не отримав обіцяних виплат від уряду і не має грошей на життя. У Дружківці його чекає хвора мати.
Якщо ви хочете допомогти Сергію Усатюку фінансово, ви можете це зробити за такими реквізитами:
Ощадбанк, Усатюк Сергій Володимирович – 4790729902642792
Відео інтерв'ю 24 каналу з Сергієм Усатюком: