В Феофанії нас потримали, щоб показати добрий прийом, – експолонений

Про повернення з полону та проблеми, з якими доводиться зіштовхуватися вдома – у відвертому інтерв'ю 24 каналу розповів ексбранець Кремля Сергій Усатюк, якого було звільнено 29 грудня під час останнього обміну.

Він поділився спогадами, що коли повернувся з тимчасово окупованих теритрії і перетнув блокпост – радів і сміявся.

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"Зустріли нас добре, дуже приємно. І приємно було від того, що ми вже на українській землі. Коли ДНРівський блокпост переїхали – ми всі раділи і сміялися. Військові нас зустрічали – спасибі їм, що підтримували нас психологічно", – згадує ексбранець.

Він додав, що коли вони прилетіли в Бориспіль, він був радий, що їх зустрів президент.

Далі – розповів Сергій- їх повезли в Феофанію. На його думку, це було доволі показово.

Там нас потримали, просто щоб показати, що нас добре прийняли. Нам сказали одного разу: "А хто вас примушував туди їхати, хто вас примушував це робити?" Так, це моя ініціатива. Ти ж не будеш сидіти і дивитися, як твої брати помирають,

– наголосив Усатюк.

"Ми всі українці, на нашу землю ступи наш ворог – Росія. Ми їх не запрошували, ми нормально жили. Чому вони полізли до нас? Я дуже в політику не лізу, але мені хоч і 25 років тільки буде, я розумію, що це неправильно", – обурюється Сергій.

Після виписки з Феофанії колишній полонених відправили в санаторій "Лісова поляна".

В Феофанії закінчився час перебування. Плюс мене обстежили. Сказали, що у мене все в порядку. А в мене зі здоров’ям не все в порядку. Я з психологом спілкуюся кожен день. Після того, коли мене струмом катували (на голову одягали, на вуха чіпляли). Я не забуваю деякі моменти, я навіть боюсь спілкуватися з людьми, боюсь не стриматися,

– розповів ексбранець.

Сергій додав, що саме в "Лісовій поляні" йому допомагали.

"Мені люди тут в "Лісовій поляні" допомагають, психологи допомагають, ліками допомагають. А в Феофанії мені відмовляли", – сказав колишній полонений.