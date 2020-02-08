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      В Феофании нас подержали, чтобы показать хороший прием, – экс-пленник

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      Сергей Усатюк / 24 канал

      О возвращении из плена и проблемах, с которыми приходится сталкиваться дома – в откровенном интервью 24 каналу рассказал экс-пленник Кремля Сергей Усатюк, который был освобожден 29 декабря во время последнего обмена.

      Он поделился воспоминаниями, что когда вернулся с временно оккупированных территорий и пересек блокпост – радовался и смеялся.

      Полное интервью читайте здесь: Я до сих пор не могу наесться и боюсь общаться с людьми: откровенный разговор с экс-пленным (18+)

      "Встретили нас хорошо, очень приятно. И приятно было от того, что мы уже на украинской земле. Когда ДНРовский блокпост переехали – мы все радовались и смеялись. Военные нас встречали – спасибо им, что поддерживали нас психологически", – вспоминает бывший пленный.

      Он добавил, что когда они прилетели в Борисполь, он был рад, что их встретил президент.

      Дальше – рассказал Сергей –  их повезли в Феофанию. По его мнению, это было весьма показательно.

      Там нас подержали, просто чтобы показать, что нас хорошо приняли. Нам сказали однажды: "А кто вас заставлял туда ехать, кто вас заставлял это делать?" Да, это моя инициатива. Ты же не будешь сидеть и смотреть, как твои братья умирают,
      – подчеркнул Усатюк.

      "Мы все украинцы, на нашу землю ступил наш враг – Россия. Мы их не приглашали, мы нормально жили. Почему они полезли к нам? Я очень в политику не лезу, но мне хоть и 25 лет только будет, я понимаю, что это неправильно", – возмущается Сергей.

      После выписки из Феофании бывших пленных отправили в санаторий "Лесная поляна".

      В Феофании закончилось время пребывания. Плюс меня обследовали. Сказали, что у меня все в порядке. А у меня со здоровьем не все в порядке. Я с психологом общаюсь каждый день. После того, когда меня током пытали (на голову надевали, на уши вешали). Я не забываю некоторые моменты, я даже боюсь общаться с людьми, боюсь не сдержаться,
      – рассказал экс-пленник.

      Сергей добавил, что именно в "Лесной поляне" ему помогали.

      "Мне люди здесь в "Лесной поляне" помогают, психологи помогают, лекарствами помогают. А в Феофании мне отказывали", – сказал бывший пленный.

      Что известно о Сергее Усатюке

      Сергей Усатюк – парень из Дружковки, города Донецкой области. Как он сам рассказал, до плена работал на заводе и в похоронном бюро, несколько раз хотел пойти служить, но его не брали. "Но далее получилось так, что познакомился с людьми, и меня отправили туда шпионить", – сказал Усатюк. В 2017 году Сергей попал в плен.

      По состоянию на 4 февраля 2020 года Сергея Усатюка уже выписали из санатория "Лесная поляна" и отправили домой в Дружковку, хотя экс-пленный, по его словам, должен был быть в заведении еще до 8 февраля.

      Пока парень не получил обещанных выплат от правительства и не имеет денег на жизнь. В Дружковке его ждет больная мать.

      Если вы хотите помочь Сергею Усатюку финансово, вы можете это сделать по следующим реквизитам:

      Ощадбанк, Усатюк Сергей Владимирович – 4790729902642792

      Видео интервью 24 каналу с Сергеем Усатюком:

       

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украинцы в плену РФ
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