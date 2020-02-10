Освобожденные из плена украинцы могут остаться без крыши над головой

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что к ней поступают обращения от украинцев, которые были освобождены 29 года 2019 года из плена боевиков. Они просят помочь в получении жилья на свободной от российских наемников территории.

Сейчас освобожденные пленники проходят реабилитацию в госпитале "Лесная поляна", но ее срок заканчивается, а большинство бывших пленных не имеют собственных домов, рассказала Людмила Денисова в своем фейсбуке.

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Она отметила, что еще в начале января 2019 года работники секретариата омбудсмена собрали полную информацию о том, в чем нуждаются освобожденные украинцы. В частности, и о потребности в жилье.

Омбудсмен также рассказала, что инициировала встречу освобожденных украинцев с работниками Службы занятости. Последние должны провести консультации и оказать необходимую помощь в поисках работы.

Также команда омбудсмена передала профильным министерствам всю информацию о потребностях освобожденных из плена украинцах.

Считаю, что украинцы, которые находились в плену на оккупированных территориях и потеряли там свое здоровье заслуживают достойное социальное обеспечение от государства, чтобы они могли скорее адаптироваться к мирной жизни,

– отметила Людмила Денисова.

Что известно об обмене пленными 29 декабря 2019 года?Пока что крайний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками произошел 29 декабря 2019 года. Тогда Украина смогла освободить 76 своих граждан. Среди них были 12 военнопленных, но большинство – гражданские местные жители, которые не стали поддерживать оккупантов. Их дома, а часто и родные и близкие остались на оккупированных территориях.