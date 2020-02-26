Бій під Золотим і загроза коронавірусу: які теми обговорила ТКГ у Мінську

У Мінську відбулося нове засідання ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Україна нагадала, що підконтрольні Росії бойовики 18 лютого влаштували бій під Золотим і намагалися прорватися через позиції ЗСУ. Також наша сторона закликала країну-агресора забезпечити режим припинення вогню на Сході, звільнити утримуваних та вжити заходів у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Про результати мінської зустрічі повідомила у фейсбуці Дарка Оліфер – прессекретарка Леоніда Кучми, представника України у Тристоронній контактній групі.

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ТКГ продовжує роботу над реалізацією домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі. Українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб, надати допуск представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста,

– повідомила Оліфер.

Про бій під Золотим

Особливо кричущим порушенням Україна назвала спробу бойовиків прорватися через лінію розмежування на Донбасі. Сталося це 18 лютого 2020 року, коли окупанти влаштували запеклий бій під Золотим. На думку Києва, ця провокація РФ здатна поставити під питання сам процес мирного врегулювання на Сході.

"Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі", – відзначила Оліфер.

Важливо! 18 лютого російські найманці намагалися прорватися через лінію зіткнення біля Золотого, проте українські військові гідно втримали наші позиції. Окупанти 5 годин атакували позиції ЗСУ. На жаль, під час бою загинув боєць Максим Хітайлов, ще 3 отримали поранення, а 2 – контузію.

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Про шлях до миру Донбасі

Україна наголошує, що системні порушення режиму припинення вогню на Донбасі відкидають назад процес мирного врегулювання. Повернення окупованих територій до нормального життя має початися з виконання безпекового блоку мінських угод.

Без виконання безпекової складової мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном,

– наголосив Кучма.

Про звільнення утримуваних

Гуманітарна підгрупа ТКГ наразі продовжує роботу щодо обміну полоненими і уточнює списки утримуваних осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна складає списки утримуваних, а обмінів може бути кілька. Усе тому, що списки є доволі довгими і їх будуть розбивати на кілька частин. Важливо, що у списках також є прізвища кримських татар, яких незаконно затримали в окупованому Криму.

Скільки українців перебуває у полоні РФ?У Росії та в окупованому нею Криму перебувають 115 українських політв'язнів, 86 з яких – кримські татари. Ще майже 600 осіб перебувають на окупованому Донбасі й очікують повернення на підконтрольну Україні територію.

Про коронавірус

ТКГ у Мінську також обговорила відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення і додаткові санітарно-епідеміологічні заходи через загрозу поширення коронавірусу.

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Зокрема, Україна повідомила, що вже встановила необхідні засоби контролю за епідеміологічною безпекою та закликала Росію-окупанта вжити аналогічних заходів.

Важливо! Станом на 26 лютого від коронавірусу померли 2 763 людини. Загальна кількість інфікованих сягає понад 81 тисячу по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.



В Україні не зафіксованого жодного випадку на коронавірус. Проте захворювання активно поширюється у Європі – Італії, Франції, Греції, Румунії тощо.



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