18:52
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Пристайко пояснив, чому бойовики пішли в наступ біля Золотого

      - Читать новость на русском
      Хотіли зірвати обмін, – Пристайко про пробу наступу окупантів на Луганщині / Getty images

      Спроба прориву російських окупантів 18 лютого через лінію розмежування на Луганщині була спробою зірвати переговори щодо наступного обміну заручниками.

      Провокацію спрямовували на зрив домовленостей, які реалізуються після нормандського саміту. Про це заявив Вадим Пристайко журналістам, пише "УНІАН".

      Знайте більше: Чи потрібно Україні продовжувати розведення після бою біля Золотого: думка Данілова

      Водночас Пристайко наголосив, що найбільша домовленість – масовий обмін. Робота над цим запитанням триває.

      Це дуже складна, дуже чутлива тема, яку легко зірвати проведенням якоїсь такої операції, в результаті якої гинуть люди, як це сталося (на Луганщині – 24 канал),
      – сказав він.

      Міністр зазначив, що бойовики очікували зриву цього процесу після "простої і доволі примітивної провокації з вбивством нашого солдата". Пристайко також додав, що провокацію вчинила Росія і найманці, яких вона підтримує, фінансує і навчає.

      Водночас він зазначив, що після спробунаступу бойовиків "Україна не тільки з Росією комунікувала, Україна комунікувала всюди".

      "Я щойно повернувся з Нью-Йорка, де я зустрівся з генеральним секретарем ООН. ... З великою кількістю наших колег. В кожному разі ми повідомляли, що сталося, чому це відбувається, показуємо щоразу кожну провокацію, яка відбувається", – наголосив він.

      Глава МЗС додав, якщо провокації будуть відбуватися – то сам мирний процес під загрозою.

      Бій біля Золотого: що треба знати

      • Проросійські бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення вранці 18 лютого. Ця атака окупаційних військ є наймасштабнішою з 2018 року.

      Де стріляли? Поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.

      • Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн Максим Хітайлов, 3 отримали поранення і 5 – поранення та травми.
      • Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.
      • ​​Згодом глава Міноборони України підтвердив, що українські військові покинули спостережний пункт. За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, мовиться про так званий пункт "Баня". У Міноборони переконують, що це тимчасово.
      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими МЗС України Вадим Пристайко Війна на Донбасі Бій біля Золотого
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Європа і коронавірус: чому спалах почався в Італії?
      Борис Немировський
      сьогодні , 16:30 Популярний серед терористів: чим небезпечний російський Telegram
      Віталій Дейнега
      сьогодні , 12:30 5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
      Ростислав Струтинський
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 16:00 Російські спецслужби приховують смерть своїх найманців-"вагнерівців" у Сирії: деталі
      Михайло Макарук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук