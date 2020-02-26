Пристайко пояснив, чому бойовики пішли в наступ біля Золотого

Спроба прориву російських окупантів 18 лютого через лінію розмежування на Луганщині була спробою зірвати переговори щодо наступного обміну заручниками.

Провокацію спрямовували на зрив домовленостей, які реалізуються після нормандського саміту. Про це заявив Вадим Пристайко журналістам, пише "УНІАН".

Знайте більше: Чи потрібно Україні продовжувати розведення після бою біля Золотого: думка Данілова

Водночас Пристайко наголосив, що найбільша домовленість – масовий обмін. Робота над цим запитанням триває.

Це дуже складна, дуже чутлива тема, яку легко зірвати проведенням якоїсь такої операції, в результаті якої гинуть люди, як це сталося (на Луганщині – 24 канал),

– сказав він.

Міністр зазначив, що бойовики очікували зриву цього процесу після "простої і доволі примітивної провокації з вбивством нашого солдата". Пристайко також додав, що провокацію вчинила Росія і найманці, яких вона підтримує, фінансує і навчає.

Водночас він зазначив, що після спробунаступу бойовиків "Україна не тільки з Росією комунікувала, Україна комунікувала всюди".

"Я щойно повернувся з Нью-Йорка, де я зустрівся з генеральним секретарем ООН. ... З великою кількістю наших колег. В кожному разі ми повідомляли, що сталося, чому це відбувається, показуємо щоразу кожну провокацію, яка відбувається", – наголосив він.

Глава МЗС додав, якщо провокації будуть відбуватися – то сам мирний процес під загрозою.

Бій біля Золотого: що треба знати

Проросійські бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення вранці 18 лютого. Ця атака окупаційних військ є наймасштабнішою з 2018 року.

Де стріляли? Поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.