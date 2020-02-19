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      ЗСУ таки залишили опорний пункт під час бою біля Золотого: Загороднюк це підтвердив

      -
      Андрій Загороднюк / mil.gov.ua

      Українські військові покинули спостережний пункт під час вчорашнього бою на Донбасі. За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, мовиться про так званий пункт "Баня". У Міноборони переконують, що це тимчасово.

      Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк після засідання комітету національної безпеки і оборони Верховної ради. За його словами, цей пункт був попереду основних позицій.

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      Позиції наші залишилися колишніми. Ми ніколи не дезінформували українське суспільство. Зараз начальник Генштабу знаходиться на місці подій. Він приїде і розкаже все детальніше,
      – зазначив міністр оборони.

      Він також запевнив, що ситуація залишається під контролем української сторони.

      Що відомо про бій біля Золотого: головне

      • 18 лютого окупаційні війська атакували підрозділи ЗСУ біля Золотого. Бій тривав понад 5 годин – з 5 ранку до 10:30.
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
      • Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження.
      • Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.


      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Проросійські бойовики Збройні сили України Війна на Донбасі Бій біля Золотого Міністерство оборони України Андрій Загороднюк Новини України Новини політики
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