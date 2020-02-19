ЗСУ таки залишили опорний пункт під час бою біля Золотого: Загороднюк це підтвердив
Українські військові покинули спостережний пункт під час вчорашнього бою на Донбасі. За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, мовиться про так званий пункт "Баня". У Міноборони переконують, що це тимчасово.
Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк після засідання комітету національної безпеки і оборони Верховної ради. За його словами, цей пункт був попереду основних позицій.
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Позиції наші залишилися колишніми. Ми ніколи не дезінформували українське суспільство. Зараз начальник Генштабу знаходиться на місці подій. Він приїде і розкаже все детальніше,
– зазначив міністр оборони.
Він також запевнив, що ситуація залишається під контролем української сторони.
Що відомо про бій біля Золотого: головне
- 18 лютого окупаційні війська атакували підрозділи ЗСУ біля Золотого. Бій тривав понад 5 годин – з 5 ранку до 10:30.
- Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
- Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження.
- Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.
Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу
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