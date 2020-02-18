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      Чому російські бойовики пішли у наступ: версії військового експерта

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      Бої біля Золотого / Міноборони

      У річницю боїв за Дебальцеве російські найманці цинічно атакували позиції ЗСУ біля Золотого, що на Донбасі. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення, однак Україна зберегла свої позиції. Під час боїв біля Золотого загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов, ще 3 українці отримали поранення, 2 – контуження.

      Президент Володимир Зеленський наголосив, що бойовики навмисно влаштували провокацію у п'яту річницю Дебальцівської трагедії. 

      Важливо! Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хітайлов

      Військовий експерт Олег Стариков у прямому ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі припустив, що у такий спосіб Росія хотіла показати Зеленському, що Україна буде діяти у межах, дозволених РФ. 

      Він підкреслив, що рівень підготовки бойових підрозділів у порівнянні з 2014 значно покращився. Тож українські захисники дали гідну відповідь. 

      Є одна особливість. Так званий перший та другий армійський корпус, що входять до Південного військового округу використовують досвід Другої світової війни. І наші військові навчилися розпізнавати та протидіяти маневрам окупантів,
      – додав Стариков.

      Довідка: Південний військовий округ – це одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних сил Росії. 

      Що відомо про бої біля Золотого: головне

      • 18 лютого окупаційні війська атакували підрозділи ЗСУ біля Золотого. Бій тривав понад 5 годин – з 5 ранку до 10:30.
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
      • Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених. Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Операція Об'єднаних сил Бій біля Золотого Володимир Зеленський Війна Війна на Донбасі Новини України
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